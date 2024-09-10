СМИ: бельгийская писательница могла выдать себя за российскую оппозиционерку и выпустить книгу о тюрьмах в России

Французское издательство Albin Michel выпустило книгу «В тюрьмах Путина», которая якобы написана российской оппозиционеркой Алешей Демин. «Агентство» выяснило, что издание может быть мистификацией бельгийской писательницы Элисон Демин.

Книга вышла в 2023 году в издательстве, которое ранее опубликовало повесть бежавшего из России десантника Павла Филантьева ZOV. В книге утверждается, что ее автор — оппозиционерка из России, которую задержали на акции протеста во Владивостоке 23 января 2021 год и затем отправили в СИЗО.

По ее словам, она провела месяц то ли в изоляторе, то ли в колонии в Бирюлево, где ее подвергали пыткам. «Агентство» отмечает, что из текста книги до конца неясно, где именно содержали Демин. Во время заключения женщине связывали руки колючей проволокой, избивали дубинками и однажды облили мочой из ведра.

При этом, как пишет издание, в книге есть несколько явных нестыковок. Например, там преувеличен масштаб задержаний на митинге: правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщал, что тогда во Владивостоке задержали 42 человека, в то время как Демин пишет о 300 задержанных. Людей с такой фамилией в списках задержанных не было.

Кроме того, автор пишет, что ее осудили по статье о повторном участии в несогласованных акциях, которая предусматривает заключение на срок от года. При этом Демин провела в заключении 33 дня.

По словам главы фонда «Русь Сидящая» Ольги Романовой, в московском районе Бирюлево нет ни СИЗО, ни колонии. Руководитель московского отделения «Команды против пыток» Георгий Иванов добавил, что описания пыток не выглядят правдоподобными, а, согласно российскому Уголовному кодексу, лишение свободы не может быть менее двух месяцев.

«Агентство» проанализировало фотографию Демин, опубликованную в ее интервью газете Le Parisien, и пришло к выводу, что на снимке запечатлели бельгийскую писательницу Элисон Деминн. По данным издания, сейчас она использует псевдоним Али Демин. От ее имени ранее велись страницы в соцсети Х и инстаграме.

Владелец этих аккаунтов активно репостит новости о России и рекламирует книгу «В тюрьмах Путина». Кроме того, «Агентство» обнаружило в постах критику Russie-Libertés. Демин обвинила объединение в отрицании существования пыток в тюрьмах и «глумлении» над памятью Алексея Навального.

В комментариях пользователь под ником «Дмитрий Оров» утверждает, что Демин вместе с экс-главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым смогла добиться отправки писем во ФСИН и «Красный крест» по поводу содержания в колонии Алексея Горинова. Сам Муратов заявил, что не знаком с Демин.

Журналистам «Агентства» удалось связаться с Демин, однако она несколько раз отказалась созвониться по телефону или видеосвязи. В ее письменных сообщениях она нередко говорила о себе в мужском роде, что, по мнению издания, может свидетельствовать об использовании сервисов для перевода.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.