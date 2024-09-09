Зумеры отказались от слова «гуглить» 

Представители поколения Z отказались от глагола «гуглить» и теперь снова «ищут» информацию в интернете. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на исследование аналитической компании Bernstein Research, которое посвящено современным подросткам и молодым людям.

Так, аналитики пришли к выводу, что англоязычные представители поколений Альфа и Z глаголу «гуглить» (to google) предпочтут слово «искать» (to search).

Поведение молодого поколения в сети изменилось. Они больше не ищут информацию преимущественно в поисковиках, пояснил представитель Bernstein Research Марк Шмулик. По его словам, для поиска рекомендаций, например о ресторанах и отелях, зумеры скорее зайдут в приложение TikTok.

При этом о новых товарах они чаще узнают из рекламы у блогеров, на которых они подписаны, а чтобы найти понравившиеся новинки, скачивают приложение или сразу заходят на сайт нужного бренда, объясняют аналитики.

«Пока, глагол “гуглить”», — написали Шмулик и другие интернет-аналитики из Bernstein Research в записке для инвесторов.

Это слово прочно вошло в обиход около 20 лет назад и произошло оно от названия крупнейшего в мире поисковика Google. В 2006 году глагол официально добавили в Оксфордский словарь английского языка и американский словарь Merriam-Webster, напоминает «Медуза».

Потеря интереса к употреблению слова «гуглить», по мнению аналитиков, означает, что технологии и поведение пользователей ушли вперед, а одна из самых прибыльных и влиятельных корпораций в мире перестала быть вездесущей.

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