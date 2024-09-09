Две трети женщин-геймеров сталкиваются с угрозами и оскорблениями в онлайн-играх

Женщины, играющие в онлайн-игры, все еще сталкиваются с сексизмом: угрозами, оскорблениями и дискриминацией по признаку пола. Об этом пишет «Гласная» со ссылкой на отчет Sky News под названием «Почему у игровой индустрии все еще есть проблемы с женщинами».

«Все начинается с сексистских комментариев. Но часто это перерастает во что-то более угрожающее: угрозы изнасилования, угрозы от мужчин-геймеров, что они «найдут, где ты живешь, нападут на твою семью и на тебя», — рассказала Sky News Дженни Макбин, глава игрового отдела лондонской компании Bryter, специализирующейся на маркетинговых исследованиях.

По ее словам, за последние шесть лет она поговорила с почти тысячью женщин-геймеров в Великобритании и США о насилии, с которым они сталкиваются. Согласно опросу, проведенному в 2022 году, 72% женщин сталкивались с токсичностью в интернете. Уже в 2023 году этот показатель снизился до 65%.

«Это первое положительное изменение, которое мы зафиксировали с начала исследований в 2019 году. Доля пострадавших снизилась до 65%, что является значительным улучшением. Это отличная новость, но нельзя полагать, что проблема решена. Все еще две из трех женщин сталкиваются с этой проблемой», — отмечает Дженни Макбин.

Согласно опросу, как минимум одна из пяти женщин не хочет играть в онлайн-игры, потому что боится столкнуться с харассментом. Каждая из десяти опрошенных женщин-геймеров заявила, что ей угрожали изнасилованием.

Журналистка Sky News и автор отчета Микки Кэрролл поделилась, что столкнулась с оскорблениями и угрозами в игровом чате Discord из-за фотографии профиля, которая «явно показывала, что она женщина».

«Ты женщина. Ты грязная женщина. Мы не любим женщин, мы любим мужчин. Ты жалкая. Знаешь это, да? Потому что ты женщина, а все женщины жалкие. Ты устарела», — сказал ей один из игроков.

Опрошенные Кэролл женщины-геймеры поделились, что в отличие от текстовых чатов, в голосовых чатах Discord отсутствует модерация, что позволяет мужчинам отпускать уничижительные и сексистские комментарии в адрес женщин-геймеров.

Журналистка добавила, что обратилась в поддержку Discord с просьбой прокомментировать отсутствие модерации в голосовых чатах. Там ей ответили, что правила сообщества не позволяют подобные угрозы и оскорбления в адрес женщин, а в случае жалоб сотрудники принимают «незамедлительные действия».





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