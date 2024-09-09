Россияне пожаловались на ограничение скорости при раздаче интернета со смартфона

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили о жалобах клиентов сотовых операторов на ограничение скорости при раздаче интернета со смартфона. Об этом сообщает РБК.

«Указанные жалобы поступают в службу и рассматриваются в установленном законом порядке», — отметили в службе.

Издание предположило, что операторы связи могут ограничивать скорость раздачи интернета, чтобы сохранить стабильную работу сети, «нагрузка на которую могла вырасти из-за замедления YouTube».

Однако собеседник РБК в ФАС не раскрыл информацию о том, с какого момента туда начали поступать подобные жалобы, а также не уточнил их количество.

В 2023 году мобильные операторы МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» сделали раздачу интернета со смартфона платной. Тогда их абоненты начали жаловаться в ФАС, и в сентябре служба обязала компании перестать взимать плату за использование смартфонов как модемов, отметив, что видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В октябре 2023 года «Билайн», «МегаФон» и Tele2 перестали брать плату за раздачу интернета. Тогда же в МТС заявили, что не видят в своих действиях ущемления интересов абонентов. Но уже через месяц сотовый оператор пообещал отменить плату за раздачу интернета до конца февраля 2024 года. В «ВымпелКоме» также пообещали снова сделать раздачу интернета со смартфонов бесплатным с ноября 2023 года.

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