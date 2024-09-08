Российским военнопленным запретили звонить домой

Украина запретила российским военнослужащим, попавшим в плен, совершать телефонные звонки домой на фоне публикации видео расстрелов украинских военнопленных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности звонить российским военнопленным к своим родным на территорию [России] <...> По состоянию на сегодняшний день нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет», — заявил Лубинец.

По его словам, такое решение соответствует Женевской конвенции, в которой закреплено право военнопленных на переписку, но не на телефонные звонки.

6 сентября телеканал CNN опубликовал два видео, на которых, как утверждается, российские военные расстреливают сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Ролики, записанные с беспилотников, передали журналистам украинские военные.

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Первый из них был снят в конце августа этого года в районе Покровска в Донецкой области. На записи видно, как трое украинских солдат идут по дороге, встают на колени и кладут руки за голову. После этого они падают на землю.

«Кадры из Покровского района, по-видимому, отражают беспощадно жестокую тактику российских военных, продолжающих наступление на востоке Украины», — пишет CNN.

Второе видео было снято в Запорожской области недалеко от села Работино в мае этого года. На записи российские военные приказывают бойцам ВСУ лечь на землю лицом вниз, после чего командир с позывным «Турок» отдает приказ подчиненному с позывным «Малой» «обнулить» пленных. Как отмечает CNN, на ролике видно, как российские военные открывают огонь.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал телеканалу, что Украина расценивает произошедшее как военное преступление и сообщил о расследовании 28 подобных случаев, в которых погибли 62 украинских военнослужащих с начала войны. Неназванные источники в украинской разведке сообщили CNN о 15 случаях убийства военнопленных с ноября прошлого года.

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