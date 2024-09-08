Лидер оппозиции Венесуэлы покинул страну и запросил убежище в Испании

Лидер оппозиции Венесуэлы и главный соперник Николаса Мадуро на прошедших президентских выборах Эдмундо Гонсалес покинул страну и запросил убежище в Испании. Об этом сообщает The Guardian.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Гонсалес сел на борт самолета испанских ВВС в Каракасе.

«Испанское правительство, конечно же, рассмотрит ходатайство и предоставит [убежище]. Мне удалось поговорить с [Гонсалесом], и как только он оказался на борту самолета, он выразил свою благодарность испанскому правительству и Испании. Конечно, я сказал ему, что мы рады, что он здоров и находится на пути в Испанию, и подтвердил приверженность нашего правительства политическим правам всех венесуэльцев», — рассказал министр испанскому общественному телеканалу RTVE.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти не стали мешать 75-летнему Гонсалесу уехать в Испанию ради «спокойствия и политического примирения в стране».

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Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Власти страны объявили, что их выиграл действующий президент страны Николас Мадуро, однако не опубликовали подробностей голосования. При этом, по данным оппозиции, наибольшее число голосов набрал Гонсалес.

После выборов в Венесуэле начались масштабные протесты, в ходе которых погибли 27 человек, более двух тысяч были арестованы.

В начале сентября Мадуро выдал ордер на арест своего оппонента. Гонсалеса обвинили в нескольких преступлениях, в частности в том, что он якобы является частью «поддерживаемой США фашистской контрреволюции, направленной против чавизма» — политической идеологии, основанной на идеях Уго Чавеса.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо неоднократно называл Гонсалеса «крысой», подстрекающей к перевороту. Адвокат Хоэль Гарсия, защищавший нескольких оппозиционеров в Венесуэле, заявил, что если Гонсалесу предъявят все обвинения, которые ему приписывает правительство, ему может грозить тюремное заключение сроком на 30 лет.

2 августа США выпустили заявление, в котором назвали Гонсалеса победителем на выборах. Соседние с Венесуэлой страны — Бразилия, Мексика и Колумбия — также призвали опубликовать подробные результаты голосования.

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