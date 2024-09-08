Трамп обиделся на Путина из-за слов в поддержку Камалы Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на митинге в Висконсине, что его «очень обидели» слова Владимира Путина в поддержку его соперницы по предвыборной гонке Камалы Харрис. Выступление Трампа опубликовано на ютуб-канале Forbes.
«Я знаю Путина, я знаю его хорошо. На днях он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он шахматный игрок. Стоит ли мне расстраиваться из-за этого? Думаю, это могло быть сделано с улыбкой, я не знаю», — заявил Трамп во время выступления.
Кроме того, как утверждает Трамп, нападение России на Украину и начало полномасштабной войны «никогда бы не случилось», если бы он был президентом США.
Путин выразил поддержку Камале Харрис на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — заявил тогда Путин.
По его словам, в случае победы на выборах Харрис не будет вводить санкции против Москвы. Путин добавил, что Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо».
Это уже вторая реакция Трампа на слова Путина в поддержку Харрис. Двумя днями ранее Трамп также отреагировал на высказывание Путина. «Не знаю, оскорблен ли я или он оказал мне услугу», — сказал кандидат в президенты США во время предвыборного мероприятия.
В свою очередь, председатель Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что Путин «не должен оказывать кому-либо предпочтение» во время предвыборной гонки. Кирби добавил, что США «были бы очень признательны», если бы Путин «прекратил говорить о выборах и прекратил бы в них вмешиваться».
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