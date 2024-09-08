Трамп обиделся на Путина из-за слов в поддержку Камалы Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на митинге в Висконсине, что его «очень обидели» слова Владимира Путина в поддержку его соперницы по предвыборной гонке Камалы Харрис. Выступление Трампа опубликовано на ютуб-канале Forbes.

«Я знаю Путина, я знаю его хорошо. На днях он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он шахматный игрок. Стоит ли мне расстраиваться из-за этого? Думаю, это могло быть сделано с улыбкой, я не знаю», — заявил Трамп во время выступления.

Кроме того, как утверждает Трамп, нападение России на Украину и начало полномасштабной войны «никогда бы не случилось», если бы он был президентом США.

Путин выразил поддержку Камале Харрис на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Читать еще Поглотители грехов и сборщики урины Тест про профессии прошлого, о которых вы не знали

«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — заявил тогда Путин.

По его словам, в случае победы на выборах Харрис не будет вводить санкции против Москвы. Путин добавил, что Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо».

Это уже вторая реакция Трампа на слова Путина в поддержку Харрис. Двумя днями ранее Трамп также отреагировал на высказывание Путина. «Не знаю, оскорблен ли я или он оказал мне услугу», — сказал кандидат в президенты США во время предвыборного мероприятия.

В свою очередь, председатель Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что Путин «не должен оказывать кому-либо предпочтение» во время предвыборной гонки. Кирби добавил, что США «были бы очень признательны», если бы Путин «прекратил говорить о выборах и прекратил бы в них вмешиваться».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.