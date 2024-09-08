Россияне стали покупать больше недвижимости во Франции и на Бали

В первой половине этого года самыми востребованными странами для покупки недвижимости россиянами стали Франция, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Кипр и Испания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Ricci | Зарубежная недвижимость».

По данным аналитиков компании, с января по июнь россияне приобретали недвижимость во Франции, на Бали и в ОАЭ на 15% чаще по сравнению с предыдущим годом. На Кипре и в Испании интерес к покупке жилья возрос на 10%.

Схожие данные приводит и директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина. По ее словам, лидерами по приросту спроса на недвижимость среди россиян в первом полугодии стали ОАЭ, Таиланд, Франция, Испания и Венгрия. При этом, как уточняет РБК, источники издания не назвали точное число сделок в этих странах.

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По мнению генерального директора «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерины Ломтевой, повышение спроса на недвижимость может быть связано с тем, что покупка жилья дает россиянам юридические основания на получение легального статуса в стране. К примеру, в Испании существует программа предоставления ВНЖ за покупку недвижимости, однако, по словам Лариной, она близка к завершению, поэтому россияне торопятся заключать сделки.

В свою очередь, Кипр — одна из немногих европейских стран, где за инвестиции в недвижимость предоставляется ПМЖ. Кроме того, как пишет РБК, повышение спроса на жилье на Кипре связано с IT-миграцией.

Кроме того, основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева отметила, что рост спроса на жилье зафиксирован в Черногории. По ее словам, это связано с высокой доходностью от инвестиций и с тем, что иностранные инвесторы имеют те же права в Черногории, что и местные предприниматели.

Также эксперты компании Intermark Global указали на единичные сделки по покупке недвижимости в странах, которые ранее не привлекали россиян, — во Вьетнаме, Камбодже и Маврикии.

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