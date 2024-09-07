На Венецианском кинофестивале раздали «Золотых львов»

В Венеции завершается 81-й кинофестиваль. Победителем киноконкурса стал фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству». Об этом сообщает Сусанна Альперина в своем телеграм-канале.

Также награды получили:

Брэйди Корбет, «Бруталист» — лучшая режиссура;

Мурило Хаузер, Эйтор Лорега, «Я все еще здесь» — лучший сценарий;

Венсан Линдон, «Тихий сын» — лучшая мужская роль;

Николь Кидман, «Плохая девочка» — лучшая женская роль;

«Горная невеста», Маура Дельперо — гран-при жюри;

«Апрель», Деа Кулумбегашвили — спецприз жюри;

Поль Киршер, «И дети после них» — премия Марчелло Мастроянни.

В этом году в основной конкурс фестиваля вошли «Комната по соседству» Педро Альмодовара (Испания, США), «И дети их после них» Зорана и Людовика Букерма (Франция), «Апрель» Деа Кулумбегашвили (Грузия), «Малышка» Халины Рейн (США), «Убить жокея» Луиса Ортеги (Аргентина), «Джокер 2: безумие на двоих» Тодда Филлипса (США), «Бруталист» Брэйди Корбета (США, Венгрия, Великобритания) и другие фильмы.

Среди документального кино на смотре показали два фильма о войне в Украине: «Русские на войне» Анастасии Трофимовой и «Песни медленно горящей земли» Ольги Журбы.

«Кинофестивали не существуют и не проводятся внутри физического и временного пузыря, изолированного от всего, что происходит одновременно в мире <...> Сама природа кино опровергает идею временного ухода от реальности в поисках убежища в параллельной вселенной, где доминируют творчество и развлечения Напротив, кино всегда было прекрасной возможностью осмыслить и отразить актуальные темы человечества», — заявил в своем вступительном слове художественный директор фестиваля Альберто Барбера.

Также в рамках программы Biennale College Cinema представили дебютный фильм украинской актрисы Жанны Озирны «Медовый месяц» и «Тихую жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным в главных ролях.

Во внеконкурсной программе зрителям показали четыре сериала: «Дисклеймер» Альфонсо Куарона, «М. сын века» Джо Райта, «Семьи как ваша» Томаса Винтерберга и «Новые годы» Родриго Сорогойена, Сары Кано и Паулы Фабра.

Кроме того, отдельное место в программе занимала «венецианская классика» — подборка отреставрированных картин прошлых лет. В рамках блока были показаны фильмы Микеланджело Антониони, Питера Брука, Рене Клемана, Фрица Ланга и других режиссеров.

До завершения биеннале «Золотых львов» вручили актрисе Сигурни Уивер и режиссеру Питеру Уиру.

В состав жюри в этот раз вошли актриса Изабель Юппер (президент жюри), режиссеры Джеймс Грей, Эндрю Хэй, Агнешка Холланд, Клебер Мендонса Фильо и другие.

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