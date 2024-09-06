Ученые нашли способ сделать кожу прозрачной

Ученые из американского Стэнфордского университета нашли способ заглянуть внутрь живого тела млекопитающего через кожу, не повреждая покров. Они обнаружили, что используемый для окрашивания газировки или конфет M&M’S желтый пищевой краситель тартразин способен сделать ткань прозрачной. О результатах эксперимента на живой мыши сообщил журнал The Economist со ссылкой на публикацию в научном журнале Science.

Эффект оказался достаточно выраженным, исследователи смогли увидеть кровеносные сосуды под кожей головы животного, некоторые органы брюшной полости и мышцы на ногах. До этого подобное получалось разглядеть только непосредственно при препарировании, рассказывают журналисты со ссылкой на результаты исследований.

Когда краситель был смыт, естественная прозрачность кожи вернулась, говорится в публикации. Сам краситель кажется ученым безопасным, — все, что мышь впитала через кожу, вышло с мочой.

Свойство молекул тартразина сделать непрозрачное вещество прозрачным может показаться волшебным, сказал журналистам The Economist ведущий автор исследования Цзыхао Оу. Однако на самом деле это просто законы физики, заметил ученый. Кожа обычно непрозрачна, потому что каждая из ее многочисленных составляющих (включая жиры, белки и воду) по-разному искривляет входящий свет. В результате свет рассеивается и не проходит насквозь. Молекулы тартразина, растворенные в содержащейся внутри кожи воде, способны устранить рассеивание, позволив свету проходить внутрь и наружу по прямой линии, рассказал Оу.

По его словам, пищевые красители были очевидным выбором для эксперимента. Они не только нетоксичны, но и очень хорошо поглощают свет — отсюда яркие цвета газировки или M&M’S. Когда подобные тартразину соединения растворяются в воде, их оптические свойства могут повлиять на то, как полученный раствор будет отклонять входящий свет, пояснил ведущий автор исследования.

Применение результатов эксперимента может быть самым широким, считает ученый. По его словам, вещества, которые сейчас используются для повышения свойства прозрачности биологических тканей, не годятся для живых животных — поскольку разрушают кожный покров. Поэтому, когда ученые хотят наблюдать за биологическими процессами внутри живых существ, они используют животных с естественными прозрачными внешними тканями вроде рыбы данио-рерио или червей-нематод. Применение тартразина и подобных веществ расширит список видов, которых можно изучать подобным образом, заявил автор исследования.

Прежде чем начать проверять метод на людях, потребуется еще много работы, сказал Оу. Кожа человека в десять раз толще, чем у мышей, и чтобы тартразин впитался, может потребоваться гораздо больше времени, уточнил ученый. Ему пока не ясно, удастся ли после эксперимента полностью вывести вещество из человеческого организма. Однако долгосрочные перспективы метода кажутся исследователям весьма заманчивыми — от измерения уровня сахара в крови с помощью проникающего через кожу света до увеличения глубины, на которой могут работать уничтожающие опухоли лазеры.

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