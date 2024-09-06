По спутнику Юпитера ударил астероид крупнее убившего динозавров 

Самый крупный спутник Юпитера Ганимед столкнулся с астероидом размером в 20 раз больше, чем метеорит, погубивший 66 миллионов лет назад на Земле динозавров. Сильный удар заметно изменил поверхность спутника, рассказал The Guardian планетолог из японского Университета Кобе Наоюки Хирата.

Разрушительный удар произошел четыре миллиарда лет назад, на заре Солнечной системы, говорится в отчете о результатах исследования, которые ученый опубликовал в журнале Scientific Reports. Удар заставил Ганимед, одну из почти 100 известных лун Юпитера, изменить характер вращения вокруг газового гиганта. С тех пор следы гигантского кратера всегда остаются на стороне, противоположной Юпитеру.

Согласно компьютерной модели, которую создал японский ученый, вероятно, астероид имел около 300 километров в поперечнике и ударил по поверхности Ганимеда под углом 60-90 градусов. Ширина кратера составила, по расчетам, примерно 1500 километров.

Рисунок к исследованию Наоюки Хирата с сайта Университета Кобе.

Ганимед — самая большая луна в Солнечной системе диаметром более 5200 километров. Этот спутник больше самой близкой к Солнцу планеты, Меркурия. Однако и для столь большой луны удар астероида диаметром 300 километров имел заметные последствия, говорит ученый. По его мнению, столкновение было способно «полностью заново сформировать поверхность», нагреть небесное тело и повлиять на формирование внутренней части планетоида. Сейчас поверхность Ганимеда покрыта коркой льда, под которой может скрываться океан соленой воды, напомнил Хирата. О скрытом океане впервые в 2000 году сообщило американское космическое агентство NASA со ссылкой на снимки космического зонда Galileo.

По словам Хираты, взяться за исследование его заставило желание разобраться в происхождении гигантских борозд, занимающих большую часть поверхности Ганимеда. Борозды образуют концентрические круги вокруг одного конкретного места. Это еще в 1980-х годах привело ученых к мысли, что отметины являются результатом мощного удара, говорится на сайте Университета Кобе. «Но ученые не были уверены, насколько сильным было это воздействие и какое влияние оно оказало на луну Юпитера», — объяснил Хирата.

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Японский ученый сказал журналистам, что ждет доказательства или опровержения своей теории от зонда Европейского космического агентства Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), который сейчас движется к Юпитеру. В рамках своей миссии космический аппарат собирается искать на лунах этого газового гиганта признаки наличия воды и жизни.

Планетолог из британского Лестерского университета Ли Флетчер в разговоре с The Guardian назвал исследование японского коллеги «изящной попыткой отмотать время назад с помощью компьютерного моделирования». По словам Флетчера, рельеф лун Юпитера свидетельствует о миллиардах лет бомбардировки космическими объектами. Британский ученый заявил, что миссия Juice достаточно оснащена для хороших фотоснимков борозд на поверхности Ганимеда и сможет «исследовать любые остатки удара и переориентации» планетоида.

Космический зонд Juice был запущен в апреле 2023 года и должен достичь спутников Юпитера, Ганимеда и Каллисто, в июле 2031 года.

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