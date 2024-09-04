Замглавы администрации Путина прокатился в такси эконом-класса и «много узнал» о власти

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин решил проехаться по Владивостоку на такси эконом-класса. Он разговорился с водителем, который рассказал ему о местных властях. Об этом случае рассказал сам Орешкин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Его слова приводит РБК.

Орешкин рассказал, что по приезде во Владивосток решил заказать такси через сервис «Яндекса». К нему приехала машина эконом-класса, а сам водитель, как утверждает политик, не узнал его в лицо. По словам Орешкина, таксист многое рассказал ему о губернаторе Приморского края Олеге Кожемяко и его семье.

В частности, таксист якобы рассказал политику о том, чем занимается жена главы региона и его сыновья. В 2023 году «Новая газета» писала, что сын губернатора Никита Кожемяко учредил 23 организации. По данным издания, его компании в основном заняты в рыбной отрасли, а также выращивают огурцы и помидоры. В 2019 году холдинг Salmonika (им владеют Никита Кожемяко, его мать и тетя) вошел в список Forbes как одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России. В прошлом и сам глава Приморья был рыбным магнатом.

Замглавы администрации президента не стал приводить подробности своего разговора с таксистом. Он указал, что они также поговорили о том, что нужно доделать и достроить во Владивостоке. Орешкин пошутил и предложил улучшать город на основе критических замечаний таксистов.

«Я думаю, с таким благословением таксистов надо всем собраться и все достроить, чтобы они каждый раз находили, что новое можно покритиковать, чтобы каждый раз объект для критики был новый. Вот это самое главное, чтобы он постоянно менялся», — сказал Орешкин

Губернатором Приморья с 2018 года является Олег Кожемяко. До этого Кожемяко возглавлял три других российских региона — Корякские автономный округ, Амурскую область и Сахалин. Ни один другой российский губернатор не руководил в своей карьере четырьмя регионами. Александр Хинштейн, ныне депутат Госдумы, до этого работавший советником директора Росгвардии, в 2005 году называл Кожемяко «браконьером» и «уголовником».

Кожемяко находится под украинскими санкциями и активно поддерживает войну. Губернатор часто бывает на передовой и ездит в воинские части. Его сын Никита Кожемяко служил в морской пехоте, но под частичную мобилизацию не попал.

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