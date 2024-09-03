Десятки человек погибли и сотни пострадали при ударе российской армии по Полтаве

Баллистические ракеты российской армии ударили по украинскому городу Полтава. Президент Владимир Зеленский сообщил о 41 погибшем и 180 раненых. Разрушено здание Института связи, пострадали еще одно учебное заведение и больница, говорят украинские власти.

Удар нанесли две баллистические ракеты, рассказало Министерство обороны Украины.

Перед началом атаки около 9:10 в городе слышали звуки сирены воздушной тревоги. Минобороны Украины сообщило, что промежуток времени между сиреной и ударом был настолько коротким, что люди просто не успели спуститься в бомбоубежище. Ведомство назвало удар варварским.

Из-под завалов обрушившихся зданий удалось извлечь живыми 11 человек, но под обломками еще остается много людей, цитирует украинская служба Би-би-си военных.

Целью атаки было построение курсантов во двое учебного центра войск связи, пишут российские провоенные телеграм-каналы, например «Рыбарь» и Shot.

О том, что в момент атаки во дворе Института действительно построили курсантов, намекнула в своей фейсбуке замглавы комитета Совета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Марьяна Безуглая. «Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан», — написала депутат. По месту построения солдат бригады в Запорожской области российская армия била в ноябре 2023 года. Тогда погибло около 30 военных, сообщала Служба безопасности Украины

Независимый военный эксперт Ян Матвеев написал, что по Полтаве российская армия била, скорее всего «Искандерами», которые «трудно сбить».

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин назвал 3 сентября «страшным днем для Полтавщины» и написал, что местные жители начали сдавать кровь для пострадавших.

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