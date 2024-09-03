Парагвайских школьников будут предостерегать от презервативов и учить гендерным стереотипам 

Министерство образования Парагвая поддержало создание программы сексуального просвещения в стране. В ней не рассказывают о гендерной идентичности и сексуальной ориентации, а секс называют «изобретением бога для женатых людей», призывают не верить презервативам и поощряют воздержание, сообщает AP News.

Власти страны планируют запустить программу под названием «12 наук о сексуальности и эмоциональном образовании» в тестовом режиме в пяти регионах страны. Сейчас собраны группы экспертов для предварительного изучения программы. Каждая из 12 «наук» по задумке должна изучаться отдельно — одна за один класс школы. Введение этой программы пугает активистов и экспертов в сфере сексуального здоровья и просвещения.

Часть программы посвящена, например, тому, чтобы дети научились выстраивать здоровые отношения и относиться к другим с уважением. Но в ней также навязываются традиционные гендерные нормы и используются стереотипы: «Мужчины завоевывают — не соблазняют», «У девочек мозги меньше и легче», «Мальчики не плачат попусту», «Девочки не любят рисковать», «Мастурбация приводит к фрустрации и изоляции».

Власть в Парагвае принадлежит консервативной партии Колорадо. Во время Второй мировой войны эта партия открыто симпатизировала Гитлеру, хотя находилась в оппозиции до 1948 года. Сейчас власть находится в тесной связи с католической церковью: именно ее представители занимаются созданием программы, она очень влиятельна, а в стране почти 90% католиков. Эта связь позволила властям в 2017 году запретить в школах разговоры о гендерной идентичности, а также придумать один из самых строгих запретов абортов в мире: за него грозит тюрьма, даже если ребенок был зачат от родственника или в результате изнасилования.

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