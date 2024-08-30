Экс-вагнеровца подозревают в убийстве бывшей жены и ее семилетней дочери 

В Пермском крае в городе Чусовой найдены тела 27-летней женщины и ее семилетней дочери. В розыск объявлен ранее судимый за убийство 27-летний Артем Бучин. Издание 59.ру пишет, что он бывший боец ЧВК Вагнера.

В Следственном комитете по Пермскому краю не уточнили, за что конкретно Бучина объявили в розыск. В сообщении указано, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Издание 59.ру со ссылкой на родственницу убитой женщины пишет, что Бучин убил дочь женщины от прошлого брака, но не тронул их совместного сына, которому около трех лет. По словам соседей, в день убийства Бучин забрал ребенка вместе с собой, а затем отвез к родным его матери, которые переживают, что мальчик мог видеть все, что случилось в квартире.

Соседка убитой, чье имя не называется, рассказала пропагандистскому изданию Ura.ru, что на теле женщины было много ссадин, а ребенок, вероятно, был задушен, так как, по ее словам, голова девочки была замотана скотчем.

По данным портала 59.ру, Бучин и его жертва ранее были женаты, но развелись после того, как он два года назад убил медсестру. При этом издание, ссылаясь на родственников женщины, сообщает, что пара в ближайшее время собиралась опять подать заявление в ЗАГС.

В августе 2022 года Бучин будучи пьяным сначала изнасиловал, а затем насмерть забил камнем 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину, которая спросила у него дорогу до станции, возвращаясь рано утром из клуба.

В феврале 2023 года суд приговорил мужчину к 20 годам заключения в колонии строгого режима, но Бучин подписал контракт с Минобороны и уже в августе, по словам матери Рекутиной, уехал на войну. В ноябре того же года, как сообщал 59.ру, Бучин получил ранение и вернулся в Чусовой.

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