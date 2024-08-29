Дочь Шойгу улетела из России прямо перед началом войны

Дочь бывшего тогда министром обороны России Сергея Шойгу Ксения улетела из страны за несколько часов до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Это выяснило «Агентство», проанализировав утекшую базу ФСБ.

Издание пишет, что Ксения Шойгу вылетела из «Шереметьево» в столицу Объединенных Арабских Эмиратов в 15:50 23 февраля регулярным рейсом авиакомпании Etihad. Заявление о начале вторжения Кремль опубликовал на следующий день в шесть утра. «Агентство» отмечает, что Сергей Шойгу «был одним из немногих представителей российского истеблишмента», кто знал точную дату начала войны.

Согласно утекшей базе, Ксения Шойгу вернулась в Россию уже 25 февраля. Всего с начала вторжения в Украину, она, как пишет издание, летала в ОАЭ семь раз.

«Агентство» также напоминает, что Ксения Шойгу в январе 2023 года, находясь в Дубае, попала на фотографию вологодского депутата заксобрания Дениса Долженко, которая вызвала скандал. Губернатор Вологодской области единоросс Олег Кувшинников тогда потребовал наказать Долженко «за позерство» и отдых в то время, «когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы страны». Дочь Шойгу этот скандал тогда никак не затронул. Согласно утечке ФСБ, она улетела в Дубай 4 января 2023 года, а вернулась в Москву 10 января.

Кроме того, начало российского вторжения в Украину за границей встретила также заместитель главы думской фракции «Единая Россия» Алена Аршинова. Она улетела на Мальдивы 22 февраля. Когда она вернулась в Россию, неизвестно. В утекшей базе нет данных об этом.

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