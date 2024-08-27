На Wildberries торговали десятками тонн поддельной бытовой химии

Подмосковные полицейские передали в суд дело о незаконном использовании товарных знаков американской компании Procter & Gamble и немецкой Henkel. Фигурантами дела стали двое жителей Звенигорода, которые в подпольном цеху фасовали в брендовую упаковку поддельные стиральные порошки и гели для стирки, сообщило ТАСС.

Полицейские из поселка Власиха зимой обнаружили образцы подобных подделок на складе маркетплейса Wildberries, уточнили агентству в подмосковном главном управлении МВД. Всего со склада удалось изъять более 38 тонн изготовленного в подмосковном цеху контрафактного товара, уточнила начальник управления информации и общественных связей главка Татьяна Петрова. Сумма ущерба Procter & Gamble и Henkel превысила 6,3 миллионов рублей, добавила начальник пресс-службы.

В январе полицейские задержали двух 32-летних мужчин, которые стали подозреваемыми, а потом обвиняемыми по делу. Им грозит до четырех лет лишения свободы по статье «незаконное использование чужого товарного знака группой лиц по предварительному сговору» (статья 180 УК), уточнили в подмосковном главке. Сейчас оба мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Близкий силовикам телеграм-канал Mash написал, что управлявших подпольным цехом мужчин зовут Дмитрий Кузьмин и Антон Кухтин. На складе Wildberries полицейские изъяли поддельный порошок Tide и Ariel, а также гель Persil, уточнили авторы телеграм-канала. Задержанные, пишет Mash, заявили полицейским, что защищать товарные марки иностранных компаний «в условиях СВО» не нужно, так как компания Procter & Gamble «прямо сейчас сокращает присутствие на рынке», а Henkel «и вовсе ушла».

Американская Procter & Gamble в начале марта 2022 года, на фоне полномасштабного вторжения российской армии в Украину, объявила, что продолжит торговать в России товарами для здоровья, гигиены и личного ухода. Компания свернула рекламу и отказалась от инвестиций в российский бизнес. Немецкая Henkel в 2023 году объявила, что полностью ушла из России, продав бизнес за 54 миллиарда рублей.

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