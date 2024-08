Мать и сестра Мэрайи Кэри умерли в один день, это произошло на выходных, пишет CNN, ссылаясь на заявление певицы.

«Мое сердце разбито из-за того, что в прошлые выходные я потеряла свою мать. К сожалению, в результате трагического поворота событий моя сестра потеряла свою жизнь в тот же день», — сказала Кэри, не сообщив подробности случившегося.

Матери Кэри Патрисии было 87 лет, она была оперной певицей и преподавала вокал. Кэри рассказала, что счастлива была провести с матерью последнюю неделю перед ее смертью, несмотря на непростые взаимоотношения с ней на протяжении жизни. В 2020 году в мемуарах «The Meaning of Mariah Carey» поп-звезда рассказала, что у нее были сложные отношения с матерью из-за «профессиональной конкуренции».

Сестре Кэри Элисон было 63 года. С ней у певицы также были непростые отношения, отмечает CNN. В 2021 году Элисон подала на Мэрайю в суд, обвинив в преднамеренном причинение эмоционального вреда из-за мемуаров, и потребовала выплатить ей 1,2 миллиона долларов. В иске она заявила, что в своих мемуарах Мэрайя пыталась ее «унизить и поставить в неловкое положение». В книге Кэри, в частности, написала, что ей «безопаснее» не общаться с Элисон и братом Морганом. Отец певицы Альфред умер в 2002 году от рака в возрасте 72 лет.

Мэрайя Кэри считается одной из самых успешных певиц в мире. Ее праздничный сингл All I Want For Christmas Is You стал самой продаваемой рождественской песней. Би-би-си напоминает, что Кэри продала более 220 миллионов записей по всему миру.

