Убивший и изнасиловавший пенсионерку военный во второй раз ушел из колонии на фронт

Бывший боец ЧВК «Вагнер», 29-летний Иван Россомахин из Кировской области во второй раз с начала войны избежал тюремного срока, отправившись воевать в Украину. В апреле 2024 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима за убийство и изнасилование пенсионерки. Но в колонии он не пробыл и полугода: уже в августе он вышел на свободу, заключив контракт с Минобороны.

85-летнюю Юлию Буйских Иван Россомахин зарезал весной 2023 года, вернувшись с фронта в отпуск. На фронт он в тот раз тоже ушел из колонии, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». Тогда Россомахин отбывал 14-летний срок за убийство и грабеж и освободиться должен был только в 2033 году. Но и это была не первая его судимость: еще в возрасте 20 лет он отправился в тюрьму за то, пьяным влез в чужой дом и пытался задушить соседку, а в 21 год получил три года колонии после того, как дважды обокрал магазин и избил знакомого лопатой.

Информацию о том, что Иван Россомахин снова освободился из колонии, отправившись на войну, опубликовал в своем телеграм-канале правозащитный проект «Травмпункт», который представляет интересы родственников убитой Юлии Буйских. Юристы ссылаются на письмо, которое направил им руководитель ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области, где отбывал наказание Россомахин. Если бы не контракт с Минобороны, выйти на свободу Иван Россомахин должен был в 2047 году (апелляционная инстанция в июле 2024 года увеличила его срок до 23 лет).

В 2023 году, когда Иван Россомахин освободился из колонии в первый раз и вернулся с фронта в отпуск в родное село Новый Бурец в Кировской области, местные жители были крайне недовольны. Тогда районным властям даже пришлось устроить в селе собрание, чтобы успокоить людей.

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