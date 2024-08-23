Минздрав запретил врачам яркий макияж и броские цвета

Министерство здравоохранения выпустило требования к одежде, прическе и макияжу для медицинских работников. Врачам, медсестрам и любому персоналу лечебных учреждений рекомендуется отказаться от ярких цветов в одежде и макияже, средних и высоких каблуков, ярких и кружевных колготок. Методические рекомендации Минздрава впервые стали настолько детальными, сообщил «Медвестник».

Документ адресован руководству государственных лечебных заведений и объясняет, что единый стиль в одежде — это «требование времени». «Личные предпочтения в макияже, укладке волос и маникюре придется оставить за пределами рабочего места», — объяснили авторы рекомендаций. Внешний вид сотрудников больниц и поликлиник должен «символизировать надежность, серьезность и профессионализм — то, что ожидает пользователь», — сказано в документе.

Макияж должен, настаивают авторы, быть скромным, неброским, минималистичным, — «никакой яркой косметики, <…> мягкие и нейтральные тона позволяют выглядеть свежо и профессионально». Авторы рекомендовали руководству клиник не позволять подчиненным крупные украшения и длинные яркие ногти. Колготки медработниц, по их мнению, должны быть скромными, телесного, коричневого или серого цвета плотностью 25-40 den.

«Громоздкие прически неуместны, распущенные волосы не допускаются», — сказано в документе. Парфюмерные ароматы не должны быть яркими, от медработника не должно пахнуть сигаретами, потом и едой с резким запахом вроде рыбы или лука, настаивают авторы.

В рекомендациях Минздрава детально описан внешний вид одежды и требования к материалу, из которого она должна быть изготовлена. Одежда, настаивают авторы рекомендаций, обязана отличаться в зависимости от положения работника в иерархии лечебного учреждения. Руководство учреждения должно носить одежду белого и синего цвета, врачи — белого и насыщенного зеленого, средний медперсонал – белого и салатного, младший — белого и сиреневого, администраторы — белого и голубого, хозяйственные работники — серого, «IT-специалисты» — белого и серого.

Детально описан каждый элемент одежды. Например, согласно рекомендациям Минздрава, шапочка руководителя больницы должна быть сделана из хлопка или вискозы, весить не более 220 грамм, «состоять из донышка и стенки», иметь цилиндрическую форму, длину завязок ровно 24 сантиметра, а цвет — «Pantone 18-3945 TPG».

Высота каблука у женщин, согласно документу, не должна превышать четырех сантиметров, мужчинам высокий каблук не рекомендуется. Толщина подошвы у любого из медработников обязана быть в пределах от двух до трех сантиметров.

Рекомендации разработала группа авторов во главе с первым замминистра здравоохранения Виктором Фисенко и утвердил ученый совет Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины.

Минздрав начал требовать оформлять медучреждения в едином стиле с осени 2022 года, разослав в регионы «брендбук». Одновременно министр Михаил Мурашко анонсировал появление «фирменного стиля» во внешнем виде сотрудников госклиник. С лета 2021 года московская мэрия заказывает единообразную форму для медперсонала у компании Bosco di Ciliegi, «Медвестник» писал, что на удобство униформы жаловались столичные медики.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.