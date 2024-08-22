В России появился новый средний класс 

В России, вероятно, формируется новый средний класс, состоящий из участников войны в Украине и работников отраслей, спрос на услуги которых сильно вырос из-за санкций. Об этом говорится в статье Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Благосостояние населения: неравномерный рост».

По данным аналитиков, эти две категории граждан теперь «лидируют по зарплате». Денежное довольствие контрактников, воюющих в Украине, не считая единовременных выплат, более чем в два раза превышает среднемесячную заработную плату по стране. Также в условиях дефицита кадров быстро растут зарплаты у работников тех сфер, где «активно происходит импортозамещение и бурно растет производство». В частности, речь идет о машиностроении, химической промышленности и IT.

Точных критериев среднего класса нет, отмечают в ЦМАКП, добавляя, что ключевым критерием является уровень доходов. Чтобы человек относился к среднему классу, он должен зарабатывать по одним методикам в полтора раза больше минимального размера оплаты труда, то есть 28863 рубля, а по другим — в полтора-три раза больше средней зарплаты по стране. «Ведомости» подсчитали, что в таком случае к среднему классу можно отнести людей, получающих более 82 тысяч рублей в месяц. В то время как рядовой контрактник зарабатывает не меньше 200 тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, доцент Финансового университета Александр Сафонов считает, что пока преждевременно относить участников войны к среднему классу. Он подчеркнул, что в определение этой категории всегда входит устойчивый доход и профессиональная квалификация, а не текущий спрос. По его мнению, военных можно будет считать средним классом, если они смогут «правильно распорядиться накоплениями и инвестировать их в себя и будущее поколение».

Определить среднюю или медианную зарплату россиян, которые работают в сфере импортозамещения или на предприятиях ОПК, сложнее. Заместитель главы Минпромторга Кирилл Лысогорский в феврале говорил, что с начала войны на работу в ОПК перешло более полумиллиона человек. Средняя зарплата в этой сфере, по его словам, увеличилась на 20–60%, составив около 90 тысяч рублей.

На российском рынке труда в целом сложилась нестандартная ситуация, отмечают эксперты ЦМАКП. Бедность снижается быстрыми темпами, но в то же время растет неравенство в обществе по доходам. Как говорят экономисты, обычно это происходит по-другому: разрыв в доходах характеризуется одновременным и последовательным обогащением одних и обеднением других. Сейчас в России, согласно данным ЦМАКП, растет уровень жизни всех социально-экономических групп.

Так, доля россиян, которые живут за чертой бедности, снизилась до 8,5% в 2023 году, например, в 2016 она составляла 13,5%. Почти вдвое выросла доля людей, среднедушевые доходы которых превышают 100 тысяч рублей. В 2021 году таких было 5,7% населения, а по итогам 2023 года — 10%. Кроме того, растут доходы у богатых и верхнего среднего класса.

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