В России наблюдаются массовые сбои в работе Telegram и WhatsApp

В России пользователи массово жалуются на сбои в работе мессенджеров и крупных сервисов. По данным Downdetector, сбои наблюдаются у Telegram, WhatsApp, GitHub, Roblox, Wikipedia и Steam и Discord.

Сбои в работе Telegram также наблюдаются у пользователей в странах Центральной Азии.

Роскомнадзор, комментируя массовые сбои, заявил, что они связаны с DDOS-атакой. «Атака отражена, работа сервисов восстановлена», — заявили в ведомстве. По данным Downdetector.su, число жалоб на проблемы в работе мессенджеров действительно стало снижаться.

Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев предположил, что сбои спровоцированы действиями российских властей. В интервью «Агентству» Климарев заявил, что власти включили «режим антимессенджер».

Он напомнил, что похожие проблемы с доступом в мессенджеры возникали в Дагестане во время погромов и в Якутии во время митингов.

«У меня полное ощущение, что что-то случилось, но теперь на федеральном уровне», — сказал Климарев.

Комментируя сбои в работе Telegram у пользователей в странах Центральной Азии, Климарев сказал, что сетевой транзит в эти страны проходит через Россию.

Похожий сбой в работе мессенджеров у пользователей в Москве и Санкт-Петербурге наблюдался 19 августа. На сервисах «Сбой.рф» и Downradar пользователи оставляли сообщения, что мессенджеры не работают без VPN.

Климарев тогда предположил, что российские власти тестируют технологии блокировки Telegram.

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