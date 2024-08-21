В Австралии участницу секты осудили за убийство собственной дочери

Бывшую участницу австралийской секты «Министерство Бога» Эллен Рэйчел Крейг приговорили к девяти годам заключения за «убийство по неосторожности» своей двухлетней дочери Тилли Крейг в 1987 году. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

Отмечается, что женщина избивала свою дочь пластиковой трубой, пока та не перестала дышать. Все это случилось на ферме в Голубых Горах Австралии, где проживали участницы секты «Министерство Бога» вместе с ее основателем Александром Уилоном, требовавшим называть себя «папой».

Согласно материалам дела, Уилон обязывал сектанток следовать жестким правилам из манифеста «Сообщество Эдема», который он написал. Женщин заставляли избивать своих детей, что часто делал и сам «папа».

«Уилон лично наказывал Тилли Крейг, почти ежедневно отводя ее в ванную комнату, где избивал деревянной щеткой», — пишет The New Zealand Herald.

По данным газеты, дети каждый день должны были выполнять обязанности по дому вне зависимости от своего возраста. 7 июля 1987 года, когда двухлетняя Тилли Крейг подметала двор, ее мать Эллен начала кричать на нее, потому что та якобы недостаточно тщательно выполняет работу. Она взяла пластиковую трубу и била дочь до тех пор, пока та не перестала дышать.

«После этого Крейг и другая женщина занесли тело Тилли внутрь дома, уложили ее в ванну и ждали возвращения Уилона. Вместо того чтобы вызвать скорую, они молились и медитировали, пока он не вернулся.

В соответствии со своим манифестом, Уилон сжег тело, подпитывая пламя моторным маслом, деревом и старой одеждой в течение нескольких часов» — пишет The New Zealand Herald.

Сообщается, что Уилон сжег тело в бочке, которую затем выбросил в реку. Кроме этого, мужчина запретил участницам своей секты говорить о случившемся. В ноябре 1987 года Эллен Рэйчел Крейг исключили из секты и она сбежала к себе на родину в Новую Зеландию, где сообщила биологическому отцу ребенка, что отдала дочь южноафриканской паре, с которой встретилась на курорте.

По данным журналистов, все эти годы мужчина искал дочь, пока в 2021 году женщину не арестовали и не экстрадировали в Австралию. Женщина признала свою вину и заявила, что поступила жестоко под влиянием членов секты. Она также извинилась перед отцом своего ребенка за то, что более тридцати лет скрывала от него правду.

«Должно быть, это было ужасно для него — надеяться и искать свою дочь, когда она уже мертва <...> Я никогда не прощу себя за то, что я сделала», — цитирует газета Эллен Рэйчел Крейг.

Главе культа, к которому женщина присоединилась в конце 1980-х годов, тоже предъявили обвинения в соучастии в убийстве ребенка и отдельные обвинения в сексуализированном насилии. В начале 2024 года Александр Уилон был признан психически невменяемым.

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