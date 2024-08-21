Покончившая с собой спортсменка рассказала в предсмертной записке о насмешках из-за ее национальности

17-летняя самбистка из Горно-Алтайска Ксения Чепонова совершила самоубийство. В своей предсмертной записке она рассказала, что переживала тяжелое расставание с молодым человеком и терпела насмешки из-за азиатской внешности. Гибель спортсменки подтвердила Новосибирская региональная федерация самбо.

Знакомая Чепоновой рассказала, что тело самбистки нашли тренеры на Алтае. По данным издания НГС, девушка несколько лет назад переехала из Республики Алтай в Новосибирск. Она занималась самбо в местном клубе, где ее считали перспективной спортсменкой.

Чепонова опубликовала прощальную записку в своем телеграм-канале 17 августа. Она поставила таймер на отправку текста в канал. Сообщение под названием «мой последний пост» опубликовалось уже после ее смерти. Девушка просит прощения у своих родителей за то, что решилась на такой поступок. Она рассказала, что не смогла справиться с навалившимися в один момент проблемами.

В посте она также рассказала об унижениях, с которыми сталкивалась из-за своей внешности. «Я не была хорошим человеком, но и плохим не была. Я не понимаю, в чем моя вина? В том, что я родилась с узкими глазами или в том, что я темного цвета кожи? Я никогда не стыдилась своей национальности до тех пор, пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», — говорится в записке.

Большая часть текста посвящена бывшему молодому человеку Чепоновой, с которым, по всей видимости, она рассталась недавно. Девушка призналась, что не смогла забыть его и вспоминала моменты, когда была счастлива в отношениях. Она предположила, что парень обрадуется ее смерти. В то же время спортсменка попросила не связывать ее самоубийство с болезненным расставанием.

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