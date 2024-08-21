В Ереване ответили на слова Лукашенко о «никому не нужных» армянах

В Ереване представители армянской оппозиционной партии «Республика» забросали вход в посольство Беларуси картофелем, помидорами и яйцами. Армянская служба «Радио Свобода» сообщила, что активисты назвали свой протест реакцией на слова Александра Лукашенко «кому армяне нужны, кроме нас».

Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» 15 августа раскритиковал политику ориентирующегося на Европу руководства Армении. «Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению», — сказал интервьюируемый. «Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть», — заявил Лукашенко.

Группа мужчин с небольшим количеством овощей и яиц пришла к посольству Беларуси днем 21 августа. Они швырнули несколько картофелин, помидор и яиц в ворота и входную дверь дипломатического представительства под крики «Вон из Армении! Вон из Армении, шакал!»

Организаторы акции, представители партии «Республика», объяснили приглашенным журналистам, что требуют от руководства своей страны разорвать дипломатические отношения с Беларусью.

Отношения Армении и Беларуси осложнились в мае, когда Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал операцию по возвращению Нагорного Карабаха под контроль Баку «освободительной войной». Лукашенко заявил, что обсуждал с Алиевым перед началом боевых действий варианты исхода событий: «Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно». В результате военных действий Карабах покинуло почти все армянское население.

В июне Ереван отозвал своего посла в Минске для консультаций, а премьер-министр Никол Пашинян сказал, что он и другие представители армянских властей не поедут в Беларусь, пока ее президентом остается Лукашенко. Член высшего совета имеющей большинство в беларусском парламенте партии «Белая Русь» Александр Шапковский назвал заявления Пашиняна импульсивными и осудил «контакты представителей армянского руководства с вожаками белорусских политических экстремистов».

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