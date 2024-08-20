МВД рекомендовало жителям приграничных областей и силовикам не пользоваться сайтами знакомств

Министерство внутренних дел России просит жителей и сотрудников силовых структур, находящихся в зоне боевых действий, не пользоваться сайтами и приложениями для знакомств. Об этом говорится в памятке по информационной безопасности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, передает «Интерфакс».

«Противник активно использует такие ресурсы для легендированного сбора информации», — предупредили в ведомстве.

Военнослужащим и силовикам рекомендовали закрыть свои социальные сети, а также удалить фотографии, геометки из зоны боевых действий и информацию о занимаемой должности.

«Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде "Леша ФСБ", "Паша Росгвардия", "Миша 123 полк", этот номер нужно сменить, он скомпрометирован», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Местных жителей, в свою очередь, просят не вести прямые эфиры в социальных сетях при движении по автомагистралям из-за опасности попадания в кадр «значимых для противника объектов». Это касается и публикации записей из видеорегистратора.

В МВД также предупредили, что ВСУ может получить доступ к наружным камерам видеонаблюдения и к личным перепискам.

«Необходимо контролировать и модерировать чаты, а также оперативно удалять из них аккаунты лиц, попавших в плен к противнику, а также аккаунты лиц, к чьим телефонам противник получил доступ», — сообщили журналистам в МВД.В Брянской, Курской и Белгородской областях с 10 августа действует режим контртеррористической операции.

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