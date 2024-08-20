Звезду фильмов Тарантино обвинили в домашнем насилии

Американскому актеру Майклу Мэдсену предъявили обвинения в домашнем насилии в отношении его жены Дианны Мэдсен. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Отмечается, что Мэдсена арестовали 17 августа в его доме в Малибу после того, как он вытолкнул свою жену из дома. Variety в свою очередь добавляет, что 66-летний актер был арестован за нанесение побоев.

По данным портала TMZ, инцидент произошел около полуночи. «Вызвали копов. К тому времени, когда помощники шерифа округа Лос-Анджелес прибыли к дому Мэдсена, его жена была в безопасности с командой охраны», — пишет портал.

Отмечается, что шерифы опросили пострадавшую и забрали ее супруга в отделение. По данным портала, женщина отказалась от медицинской помощи и госпитализации.

Позже актера освободили из-под стражи под залог в размере 20 тысяч долларов. «Расследование продолжается. Дело будет направлено в Верховный суд Ван-Найса для дальнейшего рассмотрения», — цитирует Би-би-си департамент шерифа.

В интервью Variety представитель Мэдсена назвал произошедшее «разногласиями» между супругами, которые по его мнению, «разрешатся положительно».

Отмечается, что супруги женаты уже 28 лет.

Актер Майкл Мэдсен наиболее известен своими ролями в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка». В его фильмографии также есть роли в одной из частей «бондианы» «Умри, но не сейчас», «Город грехов», а также в «Освободите Вилли», «Тельма и Луиза» и «Донни Браско».

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