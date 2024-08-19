Россияне смогут увидеть «Осетровую Луну»

На Земле начался период суперполнолуния, пиком которого станет такое явление, как «Осетровая Луна» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны», пишет РБК.

Как ожидается, ближе всего Луна будет к Земле 19 августа в 21:26 по московскому времени. Это будет первое из четырех суперлуний в этом году, отмечает издание. В этот период полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Название «Осетровая Луна» распространилось после того, как в 1930-х годах «Maine Farmer's Almanac» начал публиковать «индейские» названия для полнолуний. Индейские племена алгонкинов на северо-востоке США называли август «осетровым месяцем», так как в это время легче всего было поймать осетра в Великих озерах. Другие менее известные названия для полнолуния в августе — «Красная Луна», «Кукурузная» или «Зеленая кукурузная Луна», «Травяная Луна» и «Собачья Луна».

Название «Голубая Луна» связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon, что переводится как «однажды под голубой Луной» и означает очень редкое событие. Предстоящая «Голубая Луна» будет сезонной, но есть и месячные явления. Согласно расчетам NASA, следующая сезонная «Голубая Луна» ожидается в мае 2027 года. А сочетание «Осетровой» и «Голубой» Луны в следующий раз можно будет увидеть только в январе и марте 2037 года.

При этом сами по себе суперлуния отнюдь не редкие явления и могут возникать три-четыре раза в год. Например, в этом году ожидаются еще три суперлуния: 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.