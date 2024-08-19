В Дербенте растет число подпольных абортов из-за закрытия анонимного кабинета в горбольнице

В Дербенте растет число подпольных абортов после закрытия единственного мини-абортария при Центральной городской больнице. Об этом сотрудницы абортария рассказали в интервью изданию «Аргументы и Факты Дагестан».

Врачи считают, что женщины должны иметь право на анонимный аборт без медицинских показаний. По словам заведующей абортария Миланы Умаровой, к ним в кабинет, который открылся в 2015 году, обращались малообеспеченные женщины, или те, которые забеременели не в браке.

«Эти женщины не хотят делать аборты открыто и теперь идут куда угодно и прерывают беременность незаконно, таблетками, с кровотечениями и осложнениями. Пациентки страдают и просят открыть кабинет, потому что в частных клиниках даже в других городах сейчас аборты не делают, а в отделении акушерства и гинекологии нашей больницы — только по показаниям», — цитирует «Аргументы и Факты Дагестан» Умарову.

Отмечается, что абортарий закрыли после того, как медики подняли вопрос о справедливой оплате труда. По словам Умаровой, сотрудницы мини-абортария работали по хозрасчету и получали только проценты от операций.

Кабинет просуществовал до 2023 года, пишут журналисты. Всех его сотрудниц перевели в отделение гинекологии, в котором не было необходимых условий и оборудования для проведения абортов.

По словам Умаровой, сотрудницы абортария выиграли суд о восстановлении на прежнем месте работы. «Дело все еще в суде, экспертиза считает, сколько нам не доплатили», — говорит она.

В свою очередь, руководство ЦГБ считает, что сотрудницы абортария не хотят отказываться от «золотого дна платных абортов», поэтому якобы затягивают судебный процесс больничными и неявками. В интервью «Аргументам и Фактам» в ЦГБ сообщили, что на месте закрытого абортария они планируют открыть кабинет охраны здоровья зрения для детей. По словам руководства горбольницы, в ЦГБ есть отделение гинекологии, где аборты делают совершенно бесплатно.

«Сотрудники закрытого абортария имеют связь с частным центром в двух шагах от больницы — в прежние времена между ними был организован поток платных пациентов. По информации источника, в абортарии проводились и подпольные аборты», — сказали журналистам в больнице.

Такого же мнения придерживается главврач горбольницы Ислам Мурадов. В интервью изданию «Осторожно Media» он заявил, что «врачи сами делали подпольные аборты, нарушая законодательство».

«Они занимаются криминальными абортами с нарушением сроков [выше 5 недель], они с 2015 года прогибали каждого главного врача, который приходил. Вакуум-аспирация делается только в стационаре, а они хотят делать ее в центре города, в поликлинике на несертифицированном оборудовании. Они никого не пускают, оплата идет мимо кассы, никакой медицинской документации и отчетности не ведут», — сказал он.

Мурадов добавил, что не собирается «отступать», ведь поступает правильно с точки зрения «демографической политики». По его словам, лицензия на абортарий отозвана и в новом документе, подписанном Минздравом, этого подразделения уже нет.

В свою очередь Милана Умарова заявила, что законность операций в абортарии проверяли надзорные органы. По ее словам, никаких нарушений они не выявили.

РИА «Дагестан» со ссылкой на Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции писало, что в 2023 году более 430 женщин отказались делать аборт после разговора с врачом.

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