Силовики оказывают давление на родных каждого десятого политически преследуемого

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» подсчитал, что за восемь лет (с 2016 по 2023 годы) силовики оказывали давление на 444 родственников политически преследуемых людей: на родителей, супругов, детей или других родных. Это 11% от общего числа политических преследований за эти годы. Под давлением «ОВД-Инфо» понимает визиты представителей власти домой, звонки и вызовы в ведомства, обыски, давление и запугивание детей, давление на родственников на работе.

Давление на родственников политически преследуемых усилилось после 2022 года. Юрист Дамир Гайнутдинов, занимающийся мониторингом политических репрессий в России считает, что это связано с тем, что многие из фигурантов политических дел уехали из России. «Не имея возможности дотянуться до них, государство пытается отомстить через оставшихся в стране родственников», — говорит Гайнутдинов.

Чаще всего давление оказывалось на родителей (241 случай). Нередко давили на супругов (110 случаев), детей (77 случаев), сестер или братьев (60 случаев) или других родственников (136 случая).

Исследование «ОВД-Инфо» показало, что с давлением столкнулись люди, чьи родственники критиковали федеральные органы власти (159 случаев), высказывали антивоенную позицию (96 случаев), критиковали региональную власть (77 случаев). Давят также на родственников крымских татар и представителей разных религиозных течений (чаще всего это Свидетели Иеговы).

Самым частым поводом для давления родственников полит преследуемых стала их прямая политическая деятельность: участие в оппозиционных движениях и партиях (124 случая). Кроме того, преследуют за публичные высказывания, комментарии и посты в соцсетях (117 случаев), участие в массовых акциях (66 случая) и пикетах (30 случаев).

Чаще всего преследуют людей в Москве, Крыму, Севастополе и в Чечне.

«ОВД-Инфо» отмечает, что с начала 2022 года силовики заставляют звонить уехавшим из России родственникам и просить их вернуться. Также в разных регионах стали принуждать к публичным извинениям, что раньше было распространено только на Северном Кавказе.

На сайте «ОВД-Инфо» дает юридические и психологические советы для тех, кто опасается, что на их родственников могут оказывать давление.

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