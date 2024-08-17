Российский МИД пригрозил итальянскому телеканалу действиями «компетентных ведомств» из-за репортажа из Суджи

МИД России пригрозил телеканалу Radiotelevisione Italiana (Rai 1) действиями «компетентных ведомств» из-за репортажа, который итальянские журналисты сняли в городе Суджа Курской области. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В МИД считают, что итальянские журналисты «грубейшим образом» нарушили российское законодательство и приехали в зону боевых действий для «обеления преступлений киевского режима».

Отмечается, что после выхода репортажа, в МИД вызвали посла Италии в Москве Чечилию Пиччони и выразили ему «решительный протест».

«Совершенные итальянскими гражданами действия подпадают под действие Уголовного Кодекса Российской Федерации. Российскими компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками “РАИ” преступления для их правовой оценки и принятия соответствующих мер», — добавили в МИД. О какой конкретно статье Уголовного Кодекса идет речь, в ведомстве не сообщили.

В репортаже, который был опубликован 14 августа, корреспондентка Стефаниа Баттистини показывает разбитую технику и частично разрушенные дома в Судже. Она также поговорила с местными жителями, одна из которых сказала, что украинские солдаты относятся к ней хорошо.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники 16 августа сообщил, что МВД России планирует возбудить уголовное дело на итальянских журналистов по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

В Суджу также приезжал международный корреспондент CNN по вопросам безопасности Ник Пейтон Уолш. Репортаж вышел 16 августа.

«Несмотря на историческое ощущение неприступности России, здесь [военным] не удается вытеснить украинцев. Мы все еще ясно слышим звуки стрельбы, что показывает попытки россиян контратаковать. Но это не дает результата, и унижение для Путина продолжается», — говорит Уолш в репортаже, стоя перед памятником Ленину, который на тот момент еще не снесли во время боевых действий.

Российские власти официально пока никак не комментировали снятый им репортаж.

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