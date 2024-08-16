Уснувшую на экскурсии в детройтском суде школьницу наказали наручниками и тюремной формой

Судья 36-го окружного суда в Детройте Кеннет Кинг заковал в наручники, заставил одеться в тюремную форму и угрожал тюрьмой 15-летней школьнице, которая пришла на экскурсию и уснула в зале суда. Таким образом он хотел научить девочку «правильному поведению» на заседании, сообщает местный телеканал WXYZ.

«Я понял, что должен это сделать, потому что мне не понравилось, как себя ведет эта девочка. Давно ко мне не проявляли такого неуважения», — заявил судья в интервью телеканалу.

Отмечается, что экскурсию в окружной суд для школьников организовала местная некоммерческая экологическая организация, чтобы дети могли понаблюдать за реальным судебным процессом и лично поговорить с судьей.

Отвечая на вопросы школьников перед заседанием, судья Кинг заметил, что одна из пришедших школьниц не участвует в разговоре, потому что спит. Тогда судья якобы предложил другим школьникам проголосовать за то, чтобы посадить девочку. Но позже объяснил, что «наверное» не прибегнул бы к таким мерам.

«Мог бы? Возможно. Но я не хотел бы так обращаться с ребенком, который просто пришел на экскурсию. Считаю ли я, что был слишком жестким в своих действиях? Нет, не считаю. Потому что я готов сделать все, чтобы достучаться до этих детей и убедиться, что они не окажутся передо мной снова [как преступники]», — заявил Кинг.

Профессор права Детройтского университет Милосердия, бывший адвокат Ларри Дубин назвал поведение судьи Кинга «неприемлемым». Местная НКО, которая организовала экскурсию школьникам, сообщила, что тоже осуждает подобное поведение судьи. Глава организации Марисса Эберсол Вуд добавила, что связалась с родителями девочки, которая была «травмирована лишними дисциплинарными мерами и упреками от судьи».

«Он заставил ее надеть наручники и тюремную форму и кричал на нее за то, что она уснула в зале суда. Хотя судья пытался преподать урок, его методы были неприемлемы. Группу школьников следовало просто попросить покинуть зал суда, если он посчитал их поведение неуважительным», — сказала Вуд.

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