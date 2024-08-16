Развлечения для россиян подорожали на 20%

Расходы россиян на концерты, походы в театр и кино выросли примерно на 20% в первой половине 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на билетные агрегаторы.

По данным издания, средняя стоимость билетов на развлекательные мероприятия, за исключением кинопоказов, составила почти три с половиной тысячи рублей. При этом темпы роста стоимости билетов увеличились: в первом полугодии 2023 года цены выросли на 14%, а билеты в кино напротив подешевели на 7%.

Как утверждает «Яндекс Афиша», больше всего цены выросли на билеты в театры. Так, средний чек за поход на спектакль увеличился почти на четверть и составил около четырех тысяч рублей. Агрегатор отмечает, что в статистике учитываются и те заказы, когда пользователи покупали сразу несколько билетов.

В свою очередь, организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич заявил, что увеличение стоимости заказов, включающих в себя сразу несколько билетов, свидетельствует о росте семейных мероприятий, к примеру, мюзиклов и фестивалей.

Агрегатор Intickets, 40% которого принадлежит холдингу VK, утверждает, что рост стоимости билетов «объясняется увеличением затрат на подготовку и проведение развлекательных мероприятий и пропорционален увеличению этих затрат».

Гендиректор Kassir.ru Елена Глуховская отмечает, что рост цен на билеты обусловлен еще и тем, что в Россию перестали приезжать иностранные артисты. «[Уход зарубежных артистов] усилил спрос на отечественных, что вызвало ажиотаж, повышение их гонораров и, соответственно, увеличение цен на билеты», — заявила Глуховская.

На повышение зарплат артистов обратил внимание и председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин. По его словам, российские исполнители могут получить гонорары в два раза выше, чем несколько лет назад, из-за «сужения рынка мероприятий».

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