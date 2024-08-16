Приморский край остался без света

В Приморском крае произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщило местное издание Vladivostok1.ru.

Утром 16 августа, по данным издания, поступило более двух с половиной тысяч обращений от жителей Приморского края. Кроме того, в регионе наблюдались перебои в работе интернета. Издание пишет, что во Владивостоке не работают светофоры, из-за чего в городе образовались десятибалльные пробки.

Телеграм-канал Shot сообщает, что люди не могут попасть домой из-за неработающих домофонов, на дорогах наблюдаются аварии, а пассажиры застрявшей на путях электрички были вынуждены покидать поезд через кабину машиниста.

По данным Shot, без света остались почти два миллиона человек. Vladivostok1.ru утверждает, что отключения затронули города Артем, Находка, Угольный, Уссурийск, Арсеньев, Хороль, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Шмаковка, Лесозаводск и Фокино.

При этом Минэнерго Приморья в своем телеграм-канале сообщило, что исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш совместно с АО «ДРСК» провела «плановую тренировку по отработке нештатной ситуации». Целью тренировки, как утверждает ведомство, было наладить «взаимодействие для быстрого восстановления электроснабжения потребителей» в случае аварии.

Вскоре Минэнерго опубликовало сообщение, в котором в качестве причины отключения света назвало «масштабную аварию в генерации». Vladivostok1.ru пишет, что авария произошла на линии Приморской конденсационной электростанции (ГРЭС) — Хехцир-2. По предварительным данным, упала одна из «энергомачт с отходящими электросетями».

В Минэнерго не уточнили сроки восстановления подачи электричества, Vladivostok1.ru утверждает, что на ликвидацию последствий аварии потребуется от восьми до 12 часов. Елена Шиш заявила, что электричество вернется в жилые дома и больницы в течение часа. Она назвала масштабное отключение света «случайностью после тренировки энергетиков».

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