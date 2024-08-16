Житель Узбекистана пытался отправить девушку в Дубай для занятия проституцией

Жителя города Ангрен в Ташкентской области Узбекистана задержали в столичном аэропорту при попытке отправить 20-летнюю девушку в Дубай для занятия проституцией. Об этом сообщает UzNews.

«В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками ГУВД Ташкентской области, была пресечена попытка торговли людьми», — пишет издание.

По данным UzNews, мужчина получил две тысячи долларов от женщины, проживающей в Объединенных Арабских Эмиратах. Он обманным путем убедил девушку поехать в Дубай ради «высокого заработка».

В результате происшествия возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми (ст. 135 УК) и начали расследование. Мужчине может грозить от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Это не первый случай отправки девушек из Узбекистана за границу якобы на заработки. В частности, в августе 2022 года в аэропорту Ташкента задержали женщину, которая также отправляла девушек в Дубай для занятия проституцией.

По версии следствия, женщина по имени Лобар искала девушек, желающих поработать за границей. За каждую она получала по сто долларов. При этом, попадая в Дубай, девушки должны были отработать две тысячи долларов, которые якобы были потрачены на оформление документов и переезд.

«В начале мая знакомая предложила мне хорошую работу за границей, дала номер женщины. Я ей позвонила, мы договорились, что я получу загранпаспорт. После этого мне написала девушка из ОАЭ, выслала билет и сказала, что встретит в аэропорту по прилету. Мне показалось странным это предложение, и 27 июня я обратилась с заявлением в органы внутренних дел», — рассказала одна из потерпевших.

В 2024 году в аэропорту Ташкента задержали 22-летнюю местную жительницу, которая отправляла девушек в Россию.

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