В США арестовали пытавшуюся завладеть знаменитым поместьем Элвиса Пресли мошенницу

В США арестовали жительницу штата Миссури Лизу Джанин Финли, которая пыталась завладеть поместьем Грейсленд, принадлежавшем Элвису Пресли. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Министерство Юстиции США.

Сам Грейсленд, который является одним из самых посещаемых зданий в США, перешел внучкам Пресли в наследство от покойной дочери певца Лизы Мари Пресли в 2023 году. По словам прокуроров, Финли подделала документы, в которых утверждалось, что Лиза Мари Пресли еще при жизни задолжала 3,8 миллиона долларов частному кредитору и использовала Грейсленд в качестве залога, пишет AP.

В мае 2024 года мошенница опубликовала в газете поддельное уведомление, что права собственности на поместье принадлежат компании Naussany Investments and Private Lending и выставила его на торги. AP со ссылкой на прокуроров пишет, что Финли вымогала у семьи Элвиса Пресли 2,85 миллиона долларов «для урегулирования вопроса».

«Как утверждается, мисс Финли использовала публичные и трагические события в семье Пресли, чтобы воспользоваться именем и финансовым положением наследников Грейсленда, пытаясь ради своей выгоды украсть то, что по праву принадлежит семье Пресли», — цитирует AP инспектора, возглавляющего группу по уголовным расследованиям Почтовой службы США Эрика Шена.

Отмечается, что после того, как мошенница выставила поместье на аукцион, внучка Пресли, актриса Райли Кио, подала иск о мошенничестве и суд поставил запрет на продажу Грейсленда. В иске говорилось, что мать Кио никогда не брала кредит у Naussany Investments and Private Lending, и подпись женщины в документах на самом деле была поддельной.

Элвис Пресли приобрел особняк Грейсленд в конце 1950-х годов и прожил там вплоть до своей смерти в 1977 году. С 1982 года поместье было открыто для туристов в качестве музея, который ежегодно посещают более 600 тысяч человек.

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