Американские банки блокируют счета при попытке воспользоваться их услугами из России

Американские банки могут блокировать счета, если клиенты пытаются войти в онлайн-кабинеты, перевести средства или оплатить покупки, находясь в России. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, местоположение пользователя банки вычисляют по его IP-адресу. Руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков утверждает, что банки могут блокировать счета, основываясь на приказе 14071 и разъяснениях OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) от марта 2022 года. Эти документы запрещают оказание юридических и финансовых услуг тем, кто находится в России.

«У нас есть несколько случаев, когда американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам», — рассказал старший M&A-юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко. Он утверждает, что такие ситуации происходят последние полтора года.

Старший партнер коллегии адвокатов Антон Именнов считает, что своими действиями американские банки стремятся к «чрезмерному соблюдению санкционных требований». Он отметил, что по большей части счета блокирую крупные банки, например, Wells Fargo. Именов утверждает, что эта тенденция затронула не только россиян, но и граждан США иранского происхождения.

В то же время, как пишет РБК, рекомендации OFAC касаются только тех территорий, в отношении которых введены всеобъемлющие санкции. В их число входят, к примеру, Куба, Иран, Северная Корея, самопровозглашенные ЛНР и ДНР и аннексированный Крым.

Именов считает, что, поскольку Россия не входит в число территорий со всеобъемлющими санкциями, банки блокируют счета, руководствуясь внутренней оценкой рисков работы с Россией. По словам юриста, банки опасаются штрафов и других последствий.

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