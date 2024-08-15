В США сурок две недели просидел в автомате с игрушками

В Холлидейсбурге, штат Пенсильвания, сурок пробрался в заведение The Meadows и залез в автомат с игрушками. Его заметили случайно: когда когда один из посетителей пытался выловить крюком плюшевую игрушку, он обратил внимание на то, что сурок моргает. Дикое животное назвали Полковник Заварной крем и отпустили только через две недели, сообщает APNews.

Пока сурок сидел в автомате, сотрудники решили использовать его в качестве промо-кампании для заведения: они сделали футболки с надписью «Уважайте сурка», а также хотели назвать в его честь вкус одного из заварных кремов.

Управляющая заведения Линн Касл утверждает, что никто не знает, как животное пробралось в автомат с игрушками.

В операции по спасению сурка участвовал весь городок Холлидейсбург. Изначально сотрудники заведения позвонили владельцам игрового автомата, но те побоялись вытаскивать животное. Тогда люди начали обращаться в полицию, а полицейские, в свою очередь, обратились в Комиссию Пенсильвании по надзору за дикими животными. В свою очередь, сотрудники этой организации вскрыли автомат и выпустили сурка в ближайшее поле.

«Это хорошая история с хорошим концом, — заявила управляющая Линн Касл. — Он оказался на свободе и никто не был покусан».

Сурок — важное животное для штата Пенсильвания. Например, в муниципалитете Панксатони ежегодно отмечают День сурка (2 февраля), там же частично снимали одноименный фильм, а самый известный житель — сурок Фил: именно он ежегодно «предсказывает» погоду.

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