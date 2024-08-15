Лоукостер продает годовые подписки на неограниченные полеты и не обещает участникам наличие мест в самолетах

Лоукостер Wizz Air запустил акцию «Летай сколько сможешь», которая предлагает клиентам неограниченное количество перелетов за годовую плату в размере 499 евро — это около 50 тысяч в рублях. Однако, как выяснило Би-би-си, в условиях акции говорится, что авиакомпания не гарантирует наличие мест на рейсах.

На сайте авиакомпании говорится, что использовать абонемент можно для полетов в Европу, Азию, Северную Африку и на Ближний Восток. Забронировать нужный рейс можно за три дня до отправления, заплатив за это 10 евро. В день можно летать не больше трех раз. Акция закончится 16 августа, а воспользоваться абонементом можно будет с 25 сентября. После 16 числа годовая подписка будет стоить 600 евро.

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Всего Wizz Air планирует продать 10 тысяч абонементов, распределенных по аэропортам, из которых авиакомпания выполняет рейсы. Журналисты Би-би-си проверили несколько таких аэропортах и выяснили, что подписки там уже распроданы.

В договоре на приобретение подписки говорится, что наличие мест в самолете для ее обладателя не гарантировано и зависит от нескольких «внутренних и внешних факторов».

Ранее авиакомпания Wizz Air неоднократно подвергалась критике в Великобритании за неудовлетворительное обслуживание клиентов и задержки рейсов. Так, в июне авиакомпания третий год подряд была названа худшей стране по задержкам рейсов, пишет Би-би-си. Например, в прошлом году вылеты самолетов Wizz Air из аэропортов Великобритании задерживались в среднем на 31 минуту. Ведущая британская потребительская группа Which? также назвала эту авиакомпанию худшей по показателям обслуживания клиентов.

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