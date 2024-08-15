Алтарный камень Стоунхенджа тащили 750 километров из Шотландии

Археологи из Университетского колледжа Лондона (UCL) изучили плиты Стоунхенджа и пришли к выводу, что один из них изначально был в Шотландии, прежде чем оказаться в Солсберийской равнине, — между этими точками примерно 750 километров. До этого около века ученые сходились во мнении, что часть плит были принесены из Уэльса — это около 200 километров.

Новое открытие показало, что алтарный камень, крупный и один из центральных камней Стоунхенджа, который раньше считался уэльским по происхождению, родом из Шотландии — с Оркнейских остров, самой дальней северо-восточной точки страны, или хотя бы из города Инвернесс. Ученые отмечают, что это открытие полностью меняет их представление о позднем неолите и людях той эпохи.

«Это [открытие] полностью переписывает наше представление о взаимоотношениях людей на Британских островах во времена неолита. Наука прекрасна и удивительна, и это будет обсуждаться еще десятилетиями. <...> Это ошеломляет», — сказал The Guardian почетный старший научный сотрудник UCL Роб Иксер.

Алтарный камень — не самый популярный камень Стоунхенджа. Он плоский, лежит в центре сооружения и спрятан за другими мегалитами — посетители его почти не видят. Внешний круг Стоунхенджа (самый известный) собран из местных камней, которые лежали в пределах 25 километров от сооружения, в то время как камни внутри принесли из Уэльса.

Раньше ученые считали, что алтарный камень, как и другие камни внутри круга, оттуда же, но подробный анализ показал, что это древний красный песчаник — такие можно найти на северо-востоке Шотландии, на площади от города Инвернесс до Оркнейских островов. При этом археологам еще предстоит узнать точное место, из которого принесли камень.

Главный вопрос, который теперь стоит перед учеными, — как строителям Стоунхенджа удалось перетащить шеститонный камень из Шотландии в Уилтшир — графство, в котором расположен Стоунхендж и которое находится на юге страны.

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