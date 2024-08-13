Жительница Суджи рассказала о бегстве из осажденного ВСУ города

Жительница Суджи Курской области Ирина (имя изменено) рассказала «Холоду» о своей эвакуации после того, как туда зашли войска ВСУ. Она покидала город с двумя детьми.

По словам Ирины, для нее вторжение украинских военных в Суджу было ожидаемым. При этом она отметила, что несмотря на посты в провоенных телеграм-каналах о скоплении войск и техники в Сумской области Украины рядом с российской границей, районные и областные власти не предупредили жителей об опасности.

«6 августа в три часа ночи мы с детьми проснулись от звуков воздушной тревоги и сигналов ракетной опасности. Потом зазвучала еще одна тревога, при этом первую не отменили. Еще через несколько минут мы услышали звуки стрельбы», — рассказала Ирина «Холоду».

По словам Ирины, в Судже не было обустроенных убежищ. Администрация района опубликовала список адресов убежищ, но они не работали. Ирине и ее детям пришлось прятаться в подвале у соседей. Когда через несколько часов обстрелы не прекратились, семья решила уезжать из города.

Ирина рассказала, что на выезде из Суджи гражданские автомобили обстреливались дронами:: на ее глазах сгорело несколько машин. Водитель автомобиля, в котором ехала Ирина и ее дети, успел уехать до атаки беспилотника. Никакой централизованной эвакуации в первые дни вторжения ВСУ власти Курской области не проводили, а гуманитарной помощью беженцам чиновники занялись только через несколько дней после начала боев в регионе.

Через несколько часов после того, как войска ВСУ подошли к Судже, в городе пропали свет, вода и связь. Сейчас связи с оставшимися там жителями нет. Люди, родные которых не уехали из Суджи, ищут пропавших через соцсети, им помогают волонтеры. Происходящее сейчас в городе Ирина называет «гуманитарной катастрофой», там, по ее словам, не хватает воды и продуктов.

«Я даже не надеюсь, что от нашего дома что-то осталось. Я уже смирилась с тем, что мы остались бомжами», — сказала Ирина «Холоду». По ее словам, обещанной компенсации за потерю имущества не хватит, чтобы купить новую квартиру или дом — сумма выплаты составляет 150 тысяч рублей на человека.

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