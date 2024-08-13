В Самарской области мужчина изнасиловал и убил двухлетнюю девочку

TW. В тексте содержится описание убийства и изнасилования.

В городе Чапаевске в Самарской области по подозрению в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки задержан местный житель, чье имя не называется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное управление Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что девочку ненадолго оставили без присмотра, чем воспользовался подозреваемый. Он увел ребенка в заброшенный дом, где избил и изнасиловал ее. Когда девочку нашли, она была еще жива. Ее доставили в реанимацию больницы Чапаевска с многочисленными травмами, от которых она впоследствии скончалась..

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием (ч. 2 ст. 105 УК) и изнасиловании (ч. 4 ст. 131 УК).

«Подозреваемый в совершении указанных преступлений был задержан в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед семьи ребенка. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение», — заявили в региональном управлении СК.

В официальном телеграм-канале Следственного комитета сообщается, что доклад по этому делу потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В инстаграме девушка под ником tamila_dak, которая, по ее словам, является тетей убитой девочки, заявила, что убийца — сосед семьи, которого они хорошо знали. Он воспользовался тем, что бабушка, следившая за девочкой и другими детьми, отвлеклась, и увел ребенка. Когда девочку стали искать, он «подключился» к поискам и первым «нашел» ее. Tamila_dak пишет, что убийца сломал девочке руки и ноги, порвал влагалище и проделал «железякой» дырку в черепе.

Также она рассказала, как полицейский в отделе встретил мать убитой девочки фразой «Ну что, нагулялась?» Силовики, по словам пользовательницы инстаграма, также задержали отца ребенка, пояснив, что сделали это, чтобы он «чего не натворил». Официально о задержании отца не сообщалось.

Подозреваемого в убийстве, по ее словам, в полиции переодели и накормили. На вопрос о том, зачем он сломал девочке конечности, задержанный якобы ответил, что «побил ее, чтобы она не плакала». Tamila_dak также поблагодарила Аллаха за то, что он «разрешил кровную месть» и пообещала, когда убийца племянницы выйдет на свободу, «сделать это сама».

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