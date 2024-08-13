СМИ: российский флот отрабатывал нанесение ядерных ударов по целям в Европе

Военно-морской флот России отрабатывал нанесение ударов по целям в Европе ракетами, способными нести ядерные боеголовки, еще до начала российского вторжения в Украину и аннексии Крыма. Об этом пишет газета Financial Times, в распоряжении которой оказалась секретная презентация, подготовленная для офицеров российской армии.

В документах, которые изучило издание, указаны в общей сложности 32 цели в Европе. Так, согласно презентации, Балтийский флот должен в случае необходимости нанести ракетные удары по объектам в Германии и Норвегии, в частности, по норвежской военно-морской базе в Бергене, а также радиолокационным станциям и местам дислокации спецназа. В свою очередь, целями Северного флота могут стать объекты оборонной промышленности европейских стран, в том числе верфь в британском Барроу-ин-Фернесс, где строят военные корабли и подлодки.

При этом бывший сотрудник НАТО Уильям Альберк, который сейчас работает в аналитическом Центре Стимсона, отметил, что в действительности в Европе есть «сотни, если не тысячи» объектов, которые могут стать целями российских ударов в случае прямого военного конфликта России и НАТО, а указанные в презентации цели — лишь небольшая выборка.

В презентации, изученной FT, говорится, в частности, о преимуществах использования ядерного оружия на ранней стадии конфликта. При этом в документах отмечается, что высокая маневренность несущего такое оружие флота позволяет наносить внезапные и массированные удары с различных направлений.

В документе также говорится, что в случае конфликта России с НАТО главным приоритетом Москвы должно стать ослабление военного и экономического потенциала противника. Опрошенные изданием аналитики убеждены, что это означает готовность России к нанесению ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре европейских стран.

Также в презентации описана возможность «демонстрационного» ядерного удара — подрыва ядерного боеприпаса в отдаленном районе, с целью запугать западные страны. В документе говорится, что такой удар должен продемонстрировать «наличие и готовность к применению высокоточного нестратегического ядерного оружия» и «намерение применить ядерное оружие».

Как отмечает FT, документы, о которых идет речь, были подготовлены в период с 2008 по 2014 годы. А к журналистам они попали от источников среди чиновников западных стран.

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