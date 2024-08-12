Лошади умеют планировать

Исследователи из университета Ноттингем Трент (NTU) изучили поведение лошадей и пришли к выводу, что они умнее, чем считалось раньше. В рамках исследования ученые играли с лошадьми в игры, наградой за победу в которых выдавали угощения, — и лошади быстро адаптировались к меняющимся правилам. Таким образом им удалось опровергнуть теорию, что мозг лошадей слишком прост и может реагировать только на непосредственные стимулы и недостаточно сложен для вырабатывания стратегий. Об этом сообщает Би-би-си.

На первом этапе исследования 20 лошадей должны были прикоснуться носом к игральной карте, чтобы получить угощение. На втором — в игру добавили «светофор»: лошадь получала награду только в том случае, если дотрагивалась носом до карты, когда он был выключен. Это не изменило поведение лошадей, но на финальном, третьем этапе лошадям добавили штраф — если они дотронулись карты, пока «светофор» горел, то получали 10-секундный тайм-аут.

Именно тогда исследователи заметили, что поведение лошадей начинает адаптироваться под новые правила — теперь они пытались избежать штрафа и подстраивались под новые правила игры, чтобы получить угощение.

«Мы предполагали, что поведение лошадей начнет меняться, когда представили им “правило светофора”, но были очень удивлены тем, насколько результаты были мгновенными и как значительно улучшились», — заявила ведущая исследование ученая Луиза Эванс.

Группа ученых из NTU уверена, что лошади так быстро адаптировались, потому что с самого начала понимали «правило светофора» — просто у них не было причины следовать ему, так как не было никаких последствий за нарушение.

«Это учит нас тому, что не стоит строить догадки насчет уровня развитости интеллекта или сознательности среди животных только на основе того, похожи ли они на нас или нет», — заявила старший научный сотрудник NTU, профессор Кэрри Иджичи.

Она считает, что, по итогам исследования, которое было опубликовано в журнале Applied Animal Behavior Science, лошади доказали, что более развиты, чем им приписывают.

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