Все пассажиры и команда самолета погибли в авиакатастрофе на юге Бразилии

61 человек погиб при крушении пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Пауло. Двухмоторный турбовинтовой ATR 72 авиакомпании Voepass упал в городе Виньедо, сообщила Би-би-си.

Самолет потерял управление и почти плашмя рухнул на группу домов. По соцсетям разошлись ролики, где видно, как ATR 72 медленно снижался, закручиваясь по спирали. На видео, которое первым опубликовал бразильский телеканал Globo, видно, что на месте крушения горит земля и постройки. В Виньедо и соседнем городе Валиньюс больницы готовили к возможному приему пострадавших, на место аварии выезжали четыре машины спасателей. Позже власти сообщили, что на земле никто не пострадал. И добавили, что на борту самого самолета выживших нет.

Телеканал CNN сначала, со ссылкой на авиакомпанию, сообщил, что погибли 62 человека. Однако затем Voepass Linhas Aereas исправила свои данные: одно из 58 пассажирских мест пустовало.

Самолет рейса 2283 следовал из города Каскавел штата Парана в город Гуарульюс соседнего штата Сан-Пауло. Борт вылетел около 12:00 по местному времени и должен был приземлиться в пункте назначения через полтора часа, однако уже через полчаса после взлета перестал выходить на связь (около 18:30 по московскому времени).

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования семьям и друзьям погибших, почтил минутой молчания в прямом эфире и добавил, что для него авиакатастрофа стала «очень печальной новостью».

Национальное агентство гражданской авиации Бразилии и полиция сообщили, что представители франко-итальянского консорциума ATR уже привлечены к расследованию причин внезапного падения самолета. Разбившийся ATR72-500 — среднемагистральное пассажирское воздушное судно, предназначенное для местных авиалиний, которое выпускается с 1997 года.

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