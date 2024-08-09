Казахстанская компания не пустила на борт 12-летнюю девочку

Казахстанская авиакомпания FlyArystan не пустила на борт рейса Астана — Уральск 12-летнюю Зере Галиеву, объяснив это отсутствием мест в самолете. Девочка улетела домой одна на следующий день. Об этом 8 августа на своей странице в фейсбуке рассказала мать Галиевой Жазира Мусина.

21 июля Зере летела транзитом из США в Уральск через Астану вместе с сестрой-близняшкой Зауре в группе детей, сопровождаемой сотрудницей языковой школы Destination. По словам Мусиной, на стойке регистрации сопровождающей сообщили, что места для Зере нет, поскольку авиакомпания заменила самолет на меньший по вместимости.

Сотрудники авиакомпании, как утверждает Мусина, предложили разместить девочку в гостинице, в которой она должна была находиться неопределенное количество времени в ожидании следующего рейса. Сопровождающую при этом заверили, что на следующий день проконтролируют посадку Зере на самолет.

Мусина отметила, что ребенка нельзя регистрировать в гостинице без законного представителя или доверенного лица. «Также никто не мог гарантировать безопасность ребенка на время пребывания в гостинице. А вдруг с ребенком что-нибудь случится? Вдруг ее украдут? Кто будет

отвечать?» — написала женщина.

По ее словам, с документами у Зере было все в порядке. Она считает, что сотрудники авиакомпании просто «ввели в заблуждение» сопровождающую из языковой школы.

«Неужели сотрудники FlyArystan не впустили моего ребенка лишь по причине отсутствия места на борту? Интересы взрослого человека выше интересов детей? В итоге самолет вместе с другими детьми и сопровождающим вылетел в Уральск, а моя дочь Зере осталась одна в аэропорту Астаны без присмотра», — написала мать Зере.

Она добавила, что ее дочь была сильно напугана. По ее словам, на записи с камер наблюдения, которую показали адвокату женщины, видно, что Зере простояла в слезах возле стойки регистрации около трех часов.

«А представьте каково было мне сидеть в другом городе и видеть как мои ребенок 12-летний ребенок один мечется в аэропорту и плачет, звонит и говорит: “Мама, что мне делать, куда идти?”», — написала Мусина.

В свою очередь представители авиакомпании FlyArystan в ответ на пост матери Зере написали, что признают свою вину. Тем не менее в авиакомпании отметили, что пытались уговорить других пассажиров «уступить место Зере» за компенсацию, но никто не согласился.

«Представители авиакомпании объяснили ситуацию сопровождающему лицу и матери ребенка и предложили проживание в гостинице для Зере Галиевой и подруги ее матери, а также предоставили ваучер на 50 тысяч тенге (105 долларов) и посадочный талон на следующий рейс до Уральска, который планировался 22 июля. Однако подруга матери от гостиницы отказалась и забрала ребенка с собой с разрешения законного представителя. На следующий день Зере Галиева вылетела в Уральск под присмотром бортпроводников, как несопровождаемый ребенок», — написали представители авиакомпании в своем телеграм-канале.

На инцидент отреагировал Комитет гражданской авиации Казахстана, который назвал это «вопиющим и неприемлемым случаем». «Права пассажиров должны всегда соблюдаться. Комитетом гражданской авиации совместно с АО “Авиационная администрация Казахстана” будет проведена тщательная и всесторонняя проверка в отношении авиакомпании FlyArystan», — написали в Комитете.

Комитет пообещал привлечь авиакомпанию и всех виновных в недопуске девочки в самолет к административной ответственности.

В июле на авиакомпанию уже был составлен протокол об административном правонарушении из-за жалоб пассажиров. В пресс-службе Министерства транспорта Казахстана тогда сообщили, что жалобы на FlyArystan поступили из-за непредоставления услуг пассажирам при задержке рейсов. Авиакомпании выписали штраф в 3,7 миллиона тенге (7,7 тысяч долларов). Такой же штраф авиакомпании за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса Комитет гражданской авиации РК выписал 9 августа.

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