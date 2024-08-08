Холзи рассказала о случившемся прямо перед концертом выкидыше

Американская певица Холзи рассказала, что девять лет назад ей пришлось надеть взрослые подгузники и выйти на сцену в них, потому что перед выступлением у нее случился выкидыш. Об этом певица рассказала в подкасте SHE MD, который пересказал The Hollywood Reporter.

Холзи сказала, что не могла отменить выступление, потому что оно было очень важным для нее в самом начале карьеры. Тогда певице было 20 лет.

После выступления Холзи вырвало. Певица уехала в отель, где у нее продолжилось кровотечение. «Мне было плохо всю ночь. Я сидела в ванной и не знала, что делать со всей этой кровью. Простите меня за эти подробности», — сказала Холзи. На следующее утро ей нужно было ехать в аэропорт.

По словам Холзи, ей также было тяжело психологически. Певица сказала, что тогда она хотела строить карьеру и не была готова к ребенку, но осознание того, что она потеряла ребенка, съедало ее изнутри. «Я испытывала много сложных чувств — облегчение, но вместе с этим растерянность, вину и горе», — добавила она.

В 2022 году, после того как Верховный суд США отменил право на аборт и дал отдельным штатам право решать этот вопрос самостоятельно, в журнале Vogue вышла колонка Холзи, в которой она рассказала, что за всю жизнь пережила три выкидыша. Во время одного из выкидышей Холзи сделали аборт, потому что ее организм с этим не справлялся.

«Во время этой процедуры я плакала. Я боялась за себя и была беспомощна. Я отчаянно пыталась прервать беременность, которая угрожала моей жизни», — написала Холзи.

После этого Холзи забеременела снова, но надежды на то, что ребенок родится, почти не было. В колонке певица написала, что на третьем триместре беременности она написала завещание.

«Учитывая мой прошлый опыт, я была готова к худшему. Я дала подробные инструкции относительно донорства моих органов в случае моей смерти или смерти моего мозга. То есть, если мое сердце будет биться, но мозг не будет функционировать, у государства будет разрешение разрезать мою теплую и еще свежую плоть и взять мои органы, чтобы спасти жизни другим людям», — добавила Холзи.

Но певица смогла родить ребенка — сейчас ее сыну уже три года. Холзи говорит, что в будущем планирует рожать снова.

В 2022 году Холзи рассказала в инстаграме, что после родов у нее случились серьезные проблемы со здоровьем. Ей диагностировали синдром Элерса-Данлоса, синдром Шегрена, синдром активации тучных клеток и синдром постуральной ортостатической тахикардии.

В начале июня певица поделилась с подписчиками в инстаграме новой композицией The End. Публикацию она подписала словами: «Мне повезло, что я жива». Она также отметила аккаунты американских некоммерческих организаций Lupus Research Alliance, финансирующей исследования волчанки, и Общества лейкемии и лимфомы, занимающегося исследованиями рака крови.

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