В Берлине началась встреча с политиком Ильей Яшиным

7 августа в 19:00 в Берлине началась встреча с российским политиком Ильей Яшиным, освобожденным в ходе масштабного обмена политзаключенными.

Перед ним выступила журналистка Татьяна Фельгенгауэр — она призвала помогать политзаключенным, оставшимся в России. Вскоре на сцену вышел и сам политик. Люди скандировали его имя и аплодировали. На встрече также были замечены родители политика, которые совсем недавно впервые с освобождения увидели сына. «Они прилетели вчера. <...> Впервые за два года я смог их обнять — это фантастика», — заявил позднее Илья Яшин.

Яшин начал с благодарностей всем, кто пришел, и заявил, что именно благодаря таким людям этот обмен и состоялся. Политик упомянул и тех, кто остается в заключении в России, и заявил, что о них необходимо помнить.

Яшин рассказал о том, что первой жертвой войны стал именно его друг и соратник Борис Немцов. Именно он в 2014 году организовывал митинги против аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины.

«Мы за жизнь — а они за смерть. Мы за свободу — они за тюрьмы и лагеря. Мы — за справедливость — они за тюрьмы и беззаконие. <...> Тирания против свободы [— в этом суть нашего противостояния]», — заявил со сцены Илья Яшин.

В какой-то момент на встрече появился русскоговорящий мужчина, который вел себя агрессивно и ругал посетителей. В словесную перепалку с ним вступил и Илья Яшин — он сказал, что впервые встретил «путинферштейера» (в переводе с немецкого «человека, понимающего Путина»).

После Ильи Яшина на сцену вышла мама Владимира Кара-Мурзы Елена Гордон. Она заявила, что россияне обязаны спасти людей, остающихся в заключении, и зачитала слова Алексея Навального: «Жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения».

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