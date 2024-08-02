Искусственный интеллект может помочь в лечении домашних животных

Врачи из Ветеринарного центра Ройстона в Великобритании начали использовать искусственный интеллект для диагностирования заболеваний у домашних животных. Результаты, по их наблюдениям, они стали получать быстрее, а диагнозы стали точнее, особенно среди онкобольных питомцев. Об этом сообщает Би-би-си.



Чтобы поставить диагноз домашнему животному, берется образец его тканей. После этого образец изучают под микроскопом — только делают это не ветеринары, а искусственный интеллект. Затем данные отправляют специалистам, которые работают круглосуточно, для быстрой постановки диагноза.

«Вчера я увидел нехорошую опухоль у собаки. Без искусственного интеллекта мне пришлось бы удалять ее и, вероятно, часть пальца собаке, но, когда ИИ изучил образцы, стало ясно, что опухоль пройдет сама по себе — так удалось избежать стресса от операции и сэкономить», — рассказал глава центра Ройстона профессор Дэвид Уайт.

Так, например, удалось спасти кошку Антеи Слэйд. Она рассказала, что у семилетней Блоссом начался насморк, а потом из носа пошла кровь. Когда она обратилась в Ветеринарный центр Ройстона, то врачи предложили поставить кошке диагноз при помощи ИИ — и нашли агрессивную форму рака. Блоссом удалось спасти, и Антея уверена, что ключевую роль сыграл именно искусственный интеллект.

Профессор Уайт, который оперирует животных уже 43 года, рассказал, что использование ИИ не удорожает услугу, а также сильно ускоряет постановку диагноза. Если раньше это занимало у врачей до четырех дней, то при помощи ИИ поставить диагноз можно в течение нескольких часов. Уайт считает, что подобное использование искусственного интеллекта в ветеринарии — это прорыв.

Но хирурги Королевского ветеринарного колледжа считают, что ИИ нужно использовать ответственно. Их представитель заявил, что искусственный интеллект может стать важным инструментом для улучшения качества ветеринарного здравоохранения и увеличения положительных исходов, но именно ветеринар должен принимать окончательное решение в вопросах постановки диагноза и курса лечения.

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