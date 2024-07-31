СМИ: ВСУ впервые сбили российский вертолет с помощью дрона

Украинская армия сбила российский вертолет Ми-8 над Донецком. Об этом сообщили провоенные телеграм-каналы «Воевода Вещает» и Colonelcassad, который ведет «военкор» Борис Рожин.

Как пишет «Воевода вещает», вертолет «подловили в момент взлета». По данным канала, расстояние до «линии боевого соприкосновения» оказалось «очень существенным». Однако вскоре в канале появилось сообщение, в котором утверждается, что вертолет был сбит не беспилотником, а снарядом HIMARS.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» утверждает, что на борту вертолета находились раненые. Эту же версию высказал автор канала «Воевода вещает» и пожелал солдатам скорейшего выздоровления.

Colonelcassad сообщил о погибших. В свою очередь украинский журналист Юрий Бутусов пишет, что все члены экипажа и пассажиры погибли. «Если подтвердится про дрон, то это историческое достижение, достойное самых высоких наград Украины», — добавил Бутусов.

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Ранее Z-каналы неоднократно публиковали видеозаписи, на которых украинская армия пытается атаковать российские вертолеты дронами. Все попытки оказывались неудачными.

Российские Z-блогеры также отметили то, что армия России отстает от ВСУ в вопросе применения дронов. В частности, телеграм-канал «Два майора» пишет, что за счет использования ретрансляторов на Херсонском направлении дроны украинской армии могут летать на расстояние до 20 километров, в то время как российские беспилотники преодолевают расстояние лишь в семь километров.

О том, что ВСУ делают ставку на беспилотники ранее писал и канал «Воевода вещает». Он отметил, что многие украинские подразделения хорошо укомплектованы дронами. По данным канала, ВСУ сталкивается лишь с нехваткой операторов.

Военный аналитик Ян Матвеев в разговоре с изданием «Можем объяснить» заявил, что атаки вертолетов дронами могут стать массовым явлением. «Вертолет относительно медленный летательный аппарат, современные дроны вполне способны атаковать», — считает Матвеев.

Аналитик добавил, что российскому командованию придется либо больше рисковать дорогостоящим вертолетами, либо оборудовать аэропорты на большем расстоянии от зоны военных действий.

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